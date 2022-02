FC Porto empata com Gil Vicente, reduzido a 10, e mantém seis pontos de vantagem.

Guerra

Jogadores ergueram bandeira ucraniana no Estádio do Dragão

Lusa FC Porto empata com Gil Vicente, reduzido a 10, e mantém seis pontos de vantagem.

Os jogadores de FC Porto e Gil Vicente ergueram uma bandeira ucraniana antes do início do jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio do Dragão, no Porto, em solidariedade fase à ofensiva militar russa.



Os jogadores titulares das duas equipas abraçaram-se durante o alinhamento prévio ao encontro entre o líder do campeonato português e o quinto classificado, enquanto se ouviam aplausos dos espetadores, que, num dos lados, mostraram uma tarja com a mensagem “Stop the war” [Parem a guerra].

Nos ecrãs gigantes do estádio foi também colocada uma imagem da bandeira da Ucrânia.

FC Porto empatou hoje 1-1 na receção ao Gil Vicente, em inferioridade numérica desde os três minutos, na 24.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo os seis pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado.

O espanhol Fran Navarro, aos 62 minutos, marcou o golo do Gil Vicente, que ficou reduzido a 10 jogadores por expulsão de Vítor Carvalho, com cartão vermelho direto, aos três, enquanto o brasileiro Evanilson, aos 66, empatou para os ‘azuis e brancos’.

Os ‘dragões’, que cederam o segundo empate caseiro no campeonato, desaproveitaram o empate do Sporting no terreno do Marítimo (1-1), no sábado, e mantém a liderança com seis pontos de vantagem sobre os ‘leões’, enquanto o Gil Vicente, após o nono jogo sem perder, permanece no quinto lugar, com 41.

