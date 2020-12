O incidente aconteceu ainda na primeira parte do jogo da Liga dos Campeões, quando os jogadores se recusaram a recomeçar o jogo. Em causa os insultos racistas proferidos pelo quarto árbitro.

Jogadores do PSG e do Basaksehir abandonam o campo em reação a insulto racista

O incidente aconteceu ainda na primeira parte do jogo da Liga dos Campeões, quando os jogadores se recusaram a recomeçar o jogo. Em causa os insultos racistas proferidos pelo quarto árbitro.

Depois dos jogadores de ambas as formações terem abandonado o campo, a UEFA acabou por suspender o Paris Saint-Germain-Basaksehir por um alegado insulto racista. De acordo com a imprensa francesa, os jogadores do PSG e Istanbul Basaksehir protagonizaram um momento inédito no Parque dos Príncipes, quando aos 14 minutos decidiram abandonar o campo em resposta à alegada ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu contra o camaronês Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca.

A confusão terá começado um minuto antes, quando o lateral brasileiro Rafael, do Istanbul, foi punido com cartão amarelo. Os membros da equipe turca reclamaram bastante da punição e foi nesse momento, segundo o relato dos jornalistas que cobriam o jogo, o quarto árbitro Sebastian Coltescu chamou o juiz principal, Ovidiu Hategan, e pediu punição do técnico Pierre Webó.

"Aquele preto ali. Vai ver quem é. Aquele preto não pode continuar a agir assim", disse árbitro ao referir-se ao ex-atacante camaronês. A revolta de Webó é visível nas imagens. "O que é que disseste? Por que é que disseste preto?".

Para agravar a confusão instalada o árbitro principal, Ovidiu Hategan, aproximou-se e deu mesmo um cartão vermelho ao camaronês. A partir daí, a revolta dos membros da comissão técnica e reservas do Istanbul Basaksehir ficou maior.

Até os dirigentes das duas equipas desceram ao relvado para entender a situação. O próprio presidente do clube turco, Göksel Gümüsdag, revelou que os jogadores só voltariam ao campo de se Coltescu não voltasse.

"O quarto árbitro disse 'negro' perante o mundo inteiro. Se o quarto árbitro sair, então voltaremos. Se o quarto árbitro manter-se no terreno, então o Basaksehir não vai voltar", disse Göksel Gümüsdag.

Nas redes sociais, o clube turco publicou uma mensagem de combate ao racismo, republicada pelo perfil do Paris.





