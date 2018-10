Vichai Srivaddhanaprabh foi uma das vítimas da queda do seu helicóptero no sábado mesmo junto ao estádio do clube inglês.

Jogadores do Leicester prestam homenagem ao dono do clube

Vichai Srivaddhanaprabh foi uma das vítimas da queda do seu helicóptero no sábado mesmo junto ao estádio do clube inglês.

Vichai Srivaddhanaprabh, dono do clube de futebol inglês Leicester, campeão na época de 2015/16, está confirmado como uma das vítimas da queda do seu helicóptero no sábado.

O acidente registou-se ao lado do Estádio King Power, o recinto do clube, tendo causado ainda outras quatro vítimas, incluindo o piloto. O empresário tailandês de 60 anos fez fortuna com a cadeia de lojas duty-free com o nome King Power, tendo comprado o clube em 2010, numa altura em que o Leicester competia no escalão secundário, por 43,9 milhões de euros. Agora, o clube vale mais de 300 milhões de euros, de acordo com a avaliação da revista Forbes.



Os jogadores do clube onde alinham os portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira prestaram homenagem ao dono do clube através das redes sociais, conforme se vê nesta imagem partilhada no Twitter pelo central Harry Maguire ou na mensagem seguinte deixada pelo guarda-redes Kasper Schmeichel. O dinamarquês considera que o milionário tailandês mudou o futebol, criando condições para que o Leicester conseguisse a histórica proeza de ser campeão após 132 anos de existência.

Words can’t describe how I feel. A truly great, kind, loving man who will be missed so much by everyone.



I will never forget the Chairman’s support, not only during my time @LCFC but also during the World Cup 😢 RIP ❤ #TheBoss pic.twitter.com/66aGjGGwX9 — Harry Maguire (@HarryMaguire93) October 28, 2018





Outras homenagens foram prestadas por Jamie Vardy, Demarai Gray, Danny Simpson e Wes Morgan, todos jogadores do clube.

Struggling to find the right words....but to me you are legend, an incredible man who had the biggest heart, the soul of Leicester City Football Club. Thank you for everything you did for… https://t.co/FzTaXVejUg — Jamie Vardy (@vardy7) October 28, 2018





Devastated.

A generous, kind man who always had a smile on his face. Always believed in us and never stop supporting us. I’d like to Thank You for helping me and everyone involved with the club including the fans achieve such amazing things. Dreams.💙

RIP, 🙏🏽 #TheBoss pic.twitter.com/N3avlRe60J — DG7 (@22Demarai) October 28, 2018





Thank you for everything you have done for me, the players, the fans, the club and the whole city of Leicester. You made mine and everyone else’s dream come true.I am devastated and can’t quite process what has happened but we will do our best to help this club grow. RIP #TheBoss pic.twitter.com/4oEuABIg54 — Danny Simpson (@dannysimpson) October 28, 2018









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.