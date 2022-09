A equipa encarnada posou ontem sem camisola num gesto de solidariedade para com o menino que foi obrigado a despir a camisola com o emblema benfiquista no jogo no Famalicão.

Jogadores do Benfica de tronco nu em apoio à criança de Famalicão

Redação A equipa encarnada posou ontem sem camisola num gesto de solidariedade para com o menino que foi obrigado a despir a camisola com o emblema benfiquista no jogo no Famalicão.

A polémica sobre o caso da criança, de 10 anos, que foi obrigada a despir a camisola do Benfica para assistir ao jogo dos encarnados com o Famalicão, no fim-de-semana passado continua acesa.

Na sexta-feira, a equipa principal do Benfica voltou a lembrar o incidente que revoltou o clube, políticos, desportistas e sociedade.

"O que sentes ninguém te pode tirar. Esta é a nossa pele!", lembram os jogadores que posaram em tronco nu num gesto de solidariedade para com o menino de 10 anos.



A criança foi com o pai assistir à partida da equipa da casa, o Famalicão com o Benfica, mas por ter vestida a camisola do Benfica e se encontrar nas bancadas dos adeptos do Famalicão foi obrigada a despir a camisola. Uma atitude condenada por muitos com reações a surgir durante esta semana.

O Benfica foi uma das vozes revoltadas. "O Sport Lisboa e Benfica lamenta que num futebol que se quer cada vez mais inclusivo, capaz de trazer cada vez mais famílias para os jogos, adeptos com camisolas do Benfica, incluindo crianças, tenham sido obrigados a despi-las para poderem assistir ao jogo", escreveu o clube da Luz no seu site, no próprio dia do jogo.



