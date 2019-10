A norte-americana Shade Pratt revelou hoje que foi alvo de um insulto racista no jogo que a equipa feminina bracarense disputou contra o Cadima, em Cantanhede.

Jogadora do Sporting de Braga denuncia caso de racismo

A jogadora do Sporting de Braga, recorreu, esta quarta-feira, às redes sociais, para denunciar um caso de racismo registado no domingo passado, em Cantanhede, no encontro frente ao Cadima, que as minhotas ganharam por 7-0.

A avançada recordou que, "como afro-americana, o racismo e as agressões diárias" não lhe são "estranhas", mas lamenta que tenha sido vítima das mesmas "enquanto praticava o desporto" que adora.

"Uma adepta da equipa adversária encarregou-se de me dirigir um insulto racista durante o jogo. O racismo é um ato cobarde e sem classe. E, nesse sentido, ela escolheu esconder-se na multidão, mas não ousou dizer-me na cara", escreveu.

Shade Pratt garante que "este incidente isolado" não altera a sua visão sobra "as pessoas fantásticas" que conheceu em Portugal, mas deixa um alerta: "Foi uma recordação de que o racismo está bem vivo no mundo inteiro".



"Terminar com o racismo é uma batalha que requer esforços de todos. Sou uma mulher negra e nunca pedirei desculpa por isso. Escolhi erguer-me e continuarei a fazê-lo", concluiu.

