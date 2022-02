Greenwood foi detido no domingo à tarde, sob a acusação de agressão e violação, depois de a namorada ter partilhado nas redes sociais várias fotografias suas após ser agredida.

Desporto 2 min.

Inglaterra

Jogador do Manchester United acusado de agredir e violar a namorada

Tiago RODRIGUES Mason Greenwood, futebolista inglês do Manchester United, foi detido no domingo por suspeitas de ter agredido e violado a namorada e agora enfrenta novas acusações de agressão sexual e ameaças de morte. Ficou em liberdade condicional esta quarta-feira.

(Notícia atualizada às 12h19.)

A Polícia de Grande Manchester anunciou na terça-feira que o homem de 20 anos, cuja identidade não revelaram, continuava detido "por suspeita de agressão sexual e ameaças de morte".

Esta quarta-feira, o jogador foi colocado em liberdade condicional, "enquanto prosseguem as investigações", disseram as autoridades.

Greenwood foi detido no domingo à tarde, sob a acusação de agressão e violação, depois de a namorada ter partilhado nas redes sociais várias fotografias suas após ser agredida e excertos áudio em que o futebolista a terá coagido a ter sexo contra a sua vontade.

Nas imagens, a mulher aparecia com o rosto ensanguentado e hematomas no corpo, afirmando: "a qualquer pessoa que queira saber o que Mason Greenwood está realmente a fazer-me".

Num comunicado divulgado na terça-feira, a Polícia de Grande Manchester esclareceu que "foi dado mais tempo aos investigadores para falarem com um homem na casa dos 20 anos que foi preso por suspeita de violação e agressão a uma mulher".

Suspenso pelo clube e retirado do FIFA 22

O avançado, considerado uma das estrelas em ascensão do futebol inglês, foi afastado do Manchester United poucas horas após a sua detenção no domingo. O habitual titular no clube dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, pelo qual cumpriu 129 jogos, foi suspenso dos treinos e da competição.

Na sequência dos desenvolvimentos na investigação, o clube emitiu um novo comunicado, afirmando que "reitera a sua forte condenação de qualquer tipo de violência". "Como anteriormente declarado, Mason Greenwood não irá treinar ou jogar pelo clube até nova ordem", acrescentou o United na terça-feira à noite.

A Nike também anunciou que suspendeu o seu contrato com Greenwood e a empresa de videojogos EA Sports revelou que o jogador foi retirado do FIFA 22.

Segundo a imprensa britânica, vários jogadores e colegas de equipa de Greenwood deixaram de o seguir nas redes sociais, como Cristiano Ronaldo, Jesse Lingard, David de Gea, Paul Pogba, Edinson Cavani, Alex Telles e Scott McTominay.

Greenwood foi formado no Manchester United e fez a sua estreia profissional em 2019. Em 129 jogos, marcou 35 golos. O seu contrato com o clube tinha sido prolongado pelo menos até 2025.

Pela seleção de Inglaterra, fez um jogo contra a Islândia, em setembro de 2020, para a Liga das Nações. Jogou os últimos 12 minutos do encontro. Mas depois foi enviado para casa, juntamente com o jovem médio do Manchester City Phil Foden, por violar o protocolo de saúde anti-covid. Greenwood não voltou a ser chamado à seleção desde então.

No ano passado, o futebolista estava na lista provisória de 33 jogadores de Gareth Southgate para o Euro, mas ficou de fora devido a lesões.

(Com AFP, notícia atualizada às 12h15)

