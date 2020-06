Futebolista foi colocado em quarentena.

Jogador do Fola Esch infetado pela covid-19

Diana ALVES Futebolista foi colocado em quarentena.

Um jogador do Fola Esch está infetado pelo novo coronavírus. A notícia é avançada esta manhã pelo jornal L’Essentiel. De acordo com o diário, o futebolista foi colocado em quarentena na segunda-feira, dia em que o clube da Liga BGL retomou os treinos.

Antes do regresso aos treinos, plantel e equipa técnica foram testados no sábado. No dia seguinte, um dos jogadores, cujo nome não é revelado, soube então que o seu teste deu positivo. O jornal escreve ainda que o atleta em questão é assintomático. E ficará em quarentena durante as próximas duas semanas.



