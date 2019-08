Uma tragédia abalou o futsal brasileiro e em particular do Corinthians na manhã de domingo. Douglas Nunes da Silva, pivot de 27 anos da equipa de futsal paulista, foi assassinado com um tiro na cabeça em Erechim, Rio Grande do Sul.

Jogador de futsal do Corinthians assassinado

O crime ocorreu na madrugada de domingo, onde o conjunto de São Paulo se deslocou para realizar dois jogos contra o Atlântico, clube local - o Corinthians fora eliminado, horas antes do crime, da Taça do Brasil (3-5) e voltaria a defrontar o clube local na quarta-feira, para o campeonato.

Segundo a polícia, Douglas Nunes da Silva, e outros jogadores, estava num bar quando se envolveu numa discussão. Ao sair do local, o homem com quem o futsalista discutira pegou no carro, estacionou em frente ao estabelecimento e disparou, atingindo o internacional brasileiro na cabeça.

O atleta chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

