O atleta português, que obteve no Qatar o seu melhor resultado de sempre em Mundiais, completou a prova 4:04.59 horas, 39 segundos depois do japonês Yusuke Suzuki, novo campeão do mundo.

João Vieira conquista prata nos 50 km marcha nos Campeonato do Mundo de atletismo

O português João Vieira conquistou hoje a medalha de prata dos 50 km marcha nos Campeonato do Mundo de atletismo, que se estão a disputar em Doha.

O canadiano Evan Dunfee completou o pódio, numa prova em que se registou o abandono do francês Yohann Diniz, que defendia o título.

Lusa

