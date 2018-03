Tenista português bateu Jared Donaldson e vai enfrentar o sul-coreano Hyeon Chung (número 23 mundial), recente semifinalista no Open da Austrália. Sousa é o primeiro português nos 16 melhores de um Masters 1.000 em piso rápido.

João Sousa nos oitavos-de-final em Miami

Tenista português bateu Jared Donaldson e vai enfrentar o sul-coreano Hyeon Chung (número 23 mundial), recente semifinalista no Open da Austrália. Sousa é o primeiro português nos 16 melhores de um Masters 1.000 em piso rápido.

O tenista português João Sousa (número 80 do mundo) eliminou o norte-americano Jared Donaldson e qualificou-se para os oitavos-de-final do Masters 1.000 de Miami, tornando-se o primeiro português a apresentar-se entre os 16 melhores numa prova do género em piso rápido.

Sousa, que perdeu o primeiro set (1-6), recuperou bem e venceu os dois sets seguintes com os parciais de 6-3 e 6-4. "Estou muito contente com este triunfo, embora não começasse bem", confessou o tenista, em declarações à sua assessoria de imprensa. "Estava um pouco nervoso e apático, mas consegui recuperar e a chave do encontro esteve a nível mental", referiu. "No segundo set mudei taticamente, fui mais agressivo e acutilante, mais fiel ao meu estilo de jogo. Foi preciso muito esforço mental para dar a volta a um resultado desfavorável e o apoio dos portugueses aqui foi importantíssimo", acrescentou.



O próximo adversário do vimaranense, que completa 29 anos esta quinta-feira, será o sul-coreano Hyeon Chung, número 23 do mundo e semifinalista no Open da Austrália, primeira prova do Grand Slam da temporada.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.