O tenista português João Sousa, 68.º do 'ranking' mundial, apurou-se no sábado pela primeira vez para uns oitavos de final de um 'Grand Slam', ao vencer o francês Lucas Pouille, 17.º do mundo, no US Open.

Desporto 8

João Sousa nos oitavos de final do US Open

O tenista português João Sousa, 68.º do 'ranking' mundial, apurou-se no sábado pela primeira vez para uns oitavos de final de um 'Grand Slam', ao vencer o francês Lucas Pouille, 17.º do mundo, no US Open.

João Sousa, que se tornou no primeiro português a marcar presença nos 'oitavos' de um 'major', venceu pelos parciais de 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5), em três horas e 39 minutos.



8 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Depois de ter atingido pela terceira vez a terceira ronda do US Open, João Sousa ultrapassa finalmente esta fase e vai defrontar nos oitavos de final o sérvio Novak Djokovic, sexto da hierarquia mundial, que eliminou o francês Richard Gasquet, 26.º do mundo.

Na primeira ronda, João Sousa derrotou o espanhol Marcel Granollers-Pujol, 107.º, em três 'sets. O tenista português já não vencia um encontro desde os quartos de final do torneio de Antalya, em junho.



João Sousa voltou a vencer a segunda ronda deixando para trás outro espanhol, desta vez Pablo Carreño-Busta, 12º do mundo. O português liderava o quinto 'set' por 3-0, quando o espanhol abandonou o encontro por lesão.



Em maio deste ano, João Sousa venceu o Estoril Open e tornou-se no primeiro português a conquistar a prova, superando a marca de Frederico Gil (2010) como finalista da mesma competição realizada em Portugal. Foi a terceira vez que Sousa ganhou um torneio ATP, após os triunfos na Malásia (2013) e em Valência (2015).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.