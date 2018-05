Tenista português desembaraçou-se do grego Stefanos Tsitsipas com os parciais de 6-4, 1-6 e 7-6(4).

João Sousa na final do Estoril Open

O tenista português João Sousa, número 68 do ranking mundial, vai jogar a final do ATP 250 Millennium Estoril Open ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas com os parciais de 6-4, 1-6 e 7-6(4).

O vimaranense vai jogar a 10ª final da carreira (quinta sobre terra batida), tendo conquistado os troféus de Kuala Lumpur, na Malásia (2013) e Valência (Espanha) em 2016.

O duelo decorreu perante lotação esgotada no Clube de Ténis do Estoril, marcando presença na bancada o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O português fica à espera do resultado da meia-final entre Pablo Carreño-Busta, detentor do título, e o norte-americano Frances Tiafoe.

