Tenista vimaranense é o primeiro português a jogar a final de um Masters 1.000 depois de bater, ao lado do espanhol Pablo Carreño Busta, a dupla Pablo Cuevas (Uruguai)/Marcel Granollers (Espanha) por 3-6, 7-6(5) e 10-5.

João Sousa na final de pares do Masters 1.000 em Roma

Depois de ser o primeiro português a conquistar o Estoril Open, o tenista João Sousa volta a fazer História como primeiro português a jogar a final de um Masters 1.000, em Roma.

Sousa, jogando em parceria com o espanhol Pablo Carreño Busta, vencedor do Estoril Open no ano passado, derrotou nas meias-finais da prova romana a dupla formada pelo uruguaio Pablo Cuevas e pelo espanhol Marcel Granollers com os parciais de 3-6, 7-6(5) e 10-5 em 1h35m.

Este domingo, Sousa e Busta vão bater-se, a partir das 14h00, perante a dupla colombiana Juan Sebastián Cabal e Robert Farah, finalista vencida no Open da Austrália deste ano frente ao austríaco Oliver Marach e ao sérvio Mate Pavic (duplo desaire por 4-6). Cabal e Farah já atuaram em 14 finais de pares.





