João Sousa “muito satisfeito com vitória frente a um jogador do top-10”

O tenista português João Sousa revelou-se hoje "muito satisfeito com a vitória frente a um grande jogador, do top-10", Karen Khachanov, e com o apuramento para os quartos de final do torneio de São Petersburgo.

"Penso que fiz um bom encontro. Consegui jogar a bom nível, principalmente no segundo ?set', em que fui muito constante no capítulo do serviço e muito eficaz, fazendo um ?break' que me permitiu colocar em vantagem e fechar o encontro", destacou o vimaranense, após o triunfo, por 7-6 (7-2) e 6-4, diante o russo, número nove da hierarquia mundial.



Depois de um "primeiro parcial muito equilibrado, que podia ter caído para qualquer um dos lados, o número um português e 64.º colocado no 'ranking' ATP assegurou a passagem aos quartos de final deste ATP 250, em que enfrenta o cazaque Mikhail Kukushkin, que bateu Damir Dzumhur, por 7-6 (7-2) e 6-2.

"Estou muito contente por ter vencido mais este encontro e por ter mantido esse bom nível que tenho vindo a exibir. Amanhã (sexta-feira) vou dar tudo para tentar vencer o próximo desafio", completou João Sousa.

