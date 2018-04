O português João Sousa desceu uma posição para o 68.º posto do ‘ranking’ mundial de ténis, antes de iniciar o Estoril Open, frente ao russo Daniil Medvedev, que caiu dois lugares, para o 50.º.

João Sousa desce uma posição no ‘ranking’ mundial de ténis

O espanhol Rafael Nadal, que venceu o torneio de Barcelona pela 11.ª vez, permanece na liderança, à frente do suíço Roger Federer e do alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O sul-africano Kevin Anderson, primeiro cabeça de série do Estoril Open, permanece no oitavo lugar da hierarquia, três posições à frente do espanhol Pablo Carreño Busta, atual campeão do torneio luso.

Entre os portugueses, Gastão Elias subiu três lugares para o 108.º posto, Pedro Sousa ‘caiu’ 25 para o 143.º, João Domingues 17 para o 207.º e Gonçalo Oliveira quatro para o 216.º.

No torneio português Elias vai defrontar o australiano Alex de Minaur, que subiu três lugares para o 111.º posto, Pedro Sousa vai enfrentar o francês Gilles Simon, que manteve o 70.º lugar, enquanto Frederico Silva, que subiu 26 lugares para o 263.º posto, aguarda um adversário do ‘qualifying’.

Provenientes da qualificação, Frederico Gil, agora 445.º, vai defrontar o norte-americano Tim Smyczek (123.º), João Monteiro (264.º) vai enfrentar o espanhol Ricardo Ojeda Lara (206.º) e João Domingues (207.º) vai medir forças com o francês Corentin Moutet (136.º)

No ‘ranking’ feminino, a romena Simona Halep continua no topo de uma hierarquia sem mexidas nos dez primeiros lugares e na qual a polaca Caroline Wozniacki segue no segundo lugar e a espanhola Garbiñe Muguruza no terceiro. Michelle Larcher de Brito é a lusa mais bem colocada, apesar da queda de cinco lugares para o 479.º lugar.

