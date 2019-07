João Félix, de 19 anos, saiu ao minuto 28 do encontro particular frente ao Numancia.

João Félix sai lesionado no jogo de estreia pelo Atlético de Madrid

O futebolista português João Félix lesionou-se numa anca no seu jogo de estreia pelos espanhóis do Atlético de Madrid, clube para o qual se transferiu por um valor recorde de 126 milhões de euros.

João Félix, de 19 anos, saiu ao minuto 28 do encontro particular frente ao Numancia, do Memorial Jesus Gil y Gil, com queixas numa anca.

O antigo jogador do Benfica foi substituído por Angél Correa, na equipa orientada por Diego Simeone.

Lusa