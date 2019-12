O português eleito o melhor jogador sub-21 do mundo traz o clube da Luz "no coração". A ele "devo muito do que sou hoje".

João Félix confessa querer voltar a jogar no Benfica

João Félix, o melhor jogador sub-21 do mundo, conta numa entrevista ao jornal Record que nunca sonhou que 2019 lhe trouxesse tanta felicidade e um salto tão grande na sua carreira.



"Se me perguntassem o que esperava quando comecei a jogar com regularidade no Benfica, em janeiro deste ano, nem nos melhores sonhos imaginava um cenário tão bom e feliz", declara.

Afinal, num só ano, a vida do jovem de 20 anos, natural de Viseu, deu uma volta de 180 graus, tornando-se num dos futebolistas mais elogiados da Europa.

"Nunca me passou pela cabeça que fosse assim, razão pela qual a realidade excedeu em larga escala a expetativa. Ser titular no Benfica, atingir nível futebolístico elevado, ser campeão nacional, chegar à seleção, transferir-me para o Atlético de Madrid e ganhar o Golden Boy, tudo em tão curto espaço de tempo, foi fantástico para mim", confessa.

Contudo, o internacional português que veste a camisola do Atlético Madrid, conta que o Benfica continua no seu coração, um clube que como assume “devo muito do que sou hoje”.

“O Benfica nunca sairá de mim e, já que falamos a longo prazo, a esta distância espero um dia voltar", garante o avançado.

Foto: Internet

Sobre as comparações a Cristiano Ronaldo, João Félix é claro na resposta: "Perguntam-me com frequência e eu respondo sempre da mesma maneira: um jogador como o Cristiano é único e irrepetível. Eu quero ser apenas o João Félix”.