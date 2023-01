O clube londrino apresentou esta quarta-feira o português como reforço, por empréstimo do Atlético de Madrid até ao final da época.

João Félix apresentado pelo Chelsea. "O artista chegou"

É oficial: João Félix, o internacional português de 23 anos, passa a vestir a camisola dos "blues" de Londres até ao final desta época. "O artista chegou. Bem vindo ao Chelsea João Félix", é desta forma que o clube inglês oficializou a chegada do internacional português, de 23 anos, ao clube, em várias mensagens nas redes sociais.

Mas, João Félix não deixou o Atlético de Madrid, o futebolista foi emprestado pelo clube espanhol ao londrino, que terá pago 11 milhões de euros ao Atlético Madrid pelo jogador, segundo a imprensa portuguesa e britânica. Este valor inclui o pagamento do salário do jogador, entre os 5 e os 6 milhões de euros líquidos por ano, escreve o jornal A Bola.

Aliás, também hoje, o Atlético Madrid anunciou que renovou o contrato com João Félix por mais uma temporada, até 2027, e no mesmo comunicado divulgado nas redes sociais deseja-lhe "todo o sucesso" neste novo desafio na Premier League.



"O Chelsea é uma das grandes equipas mundiais e espero ajudar a equipa a atingir os seus objetivos. Por isso estou muito, muito contente por estar aqui e muito entusiasmado por jogar em Stamford Bridge", declarou João Félix frente às câmaras num vídeo divulgado nas redes sociais do Chelsea esta manhã.



"Sou um jogador que quer ter a bola e jogar com felicidade. Estou muito entusiasmado e um sonho tornado realidade", adiantou o internacional português.

Eliminado da Liga dos Campeões (e das competições europeias) na fase de grupos, numa ‘poule’ que incluía o apurado FC Porto, o Atlético prossegue uma La Liga irregular, no quinto lugar, com 27 pontos, já a 14 do líder FC Barcelona.

Do lado dos londrinos, a situação não é muito melhor, uma vez que os campeões europeus em 2020/21 são 10.º classificados na Premier League, já a 10 pontos dos lugares de acesso à ‘Champions’, em que se apurou para os oitavos de final nesta temporada.

O técnico Graham Potter consegue assim o segundo ‘reforço’ para a frente de ataque, além de David Datro Fofana, de 20 anos, juntando Félix a Pulisic, Havertz, Aubameyang e Sterling.

Um "Golden Boy"

Este ano, Félix soma 20 jogos e cinco golos pelos ‘colchoneros’, em mais uma temporada irregular, desde que deixou o Benfica em 2019 para cumprir, ao todo, 131 encontros (34 golos) pelos madrilenos.

Depois de 20 tentos em 34 partidas pelos ‘encarnados’, o avançado saiu para Espanha por 120 milhões de euros, uma transferência recorde no futebol nacional, mas a relação fragmentada com o treinador argentino Diego Simeone e a instabilidade, a espaços, nas exibições, levaram à saída, por empréstimo.

O ‘Golden Boy’ de 2019 já conquistou campeonatos nacionais em Portugal e Espanha, além de uma Liga das Nações pela seleção portuguesa, com 28 internacionalizações ‘AA’ e quatro golos, tendo recentemente marcado um golo no Mundial2022, disputado no Qatar.

