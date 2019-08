As duas formações luxemburguesas não conseguiram anular as desvantagens que ambas traziam do jogo da primeira mão, mas deixam as provas europeias com o sentimento do dever cumprido.

Jeunesse e Niederkorn eliminados da Liga Europa

Álvaro Cruz As duas formações luxemburguesas não conseguiram anular as desvantagens que ambas traziam do jogo da primeira mão, mas deixam as provas europeias com o sentimento do dever cumprido.

O Niederkorn foi a primeira equipa grã-ducal a entrar em liça, hoje, no estádio Josy Barthel (19h30), frente ao Glasgow Rangers que trazia da Escócia uma vantagem de dois golos.

O encontro terminou empatada a zero, apesar de os comandados de Steven Gerrard, antiga glória do Liverpool, terem dominado praticamente todo o encontro, o que acaba por ser um prémio para os jogadores do Niederkorn que nunca se entregaram.

Talvez perante os 'Rangers' de há dois anos - que cairam no mesmo campo perante o mesmo adversário - a história tivesse sido outra, mas hoje, virar a eliminatória era tarefa impossível para o Progrès que ainda assim deixa a competição de cabeça erguida.

Christian Silaj (Niederkorn) com Connor Goldson (Rangers) em plena disputa da bola. Foto: Ben Majerus

A Jeunesse d'Esch, por sua vez, foi a Guimarães defrontar o Vitória local e saiu derrotada por 4-0. Depois de derrota por 0-1 já em período de descontos, no Luxemburgo, os 'alvinegros' tentaram o 'impossível' perante a formação minhota que já foi para o intervalo a vencer com um de golo de Tapsoba, apontado aos 14 minutos.

Na segunda parte, o domínio vitoriano acentuou-se e a Jeunesse acabou por sofrer mais três golos que acabam por penalizar em demasia a formação grã-ducal pela réplica que ofereceu. Alexandre Guedes (63), Tapsoba (aos 87, de grande penalidade) e João Carlos Teixeira (90+3) fixaram o resultado final.

A equipa da cidade berço tem agora encontro marcado com o Ventspils, da Letónia, que afastou o Gzira, de Malta. Os jogos estão marcados para 8 e 15 de agosto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.