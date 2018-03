Jesus recusa que desaire no Dragão tire Sporting da luta e diz que pressão é igual

O treinador do Sporting disse esta sexta-feira que um eventual desaire frente ao FC Porto, na 25.ª jornada da I Liga de futebol, não afasta os 'leões' da luta pelo titulo, salientando que a pressão é igual para ambos.

"O peso que tem não podemos branquear. Passávamos de cinco para oito pontos. Mas eu não penso assim, penso de uma maneira completamente diferente. Passam a faltar nove jornadas, 27 pontos e claro que é difícil. Mas no futebol tudo é possível", começou por dizer Jorge Jesus, em conferência de imprensa.

O técnico 'leonino' insistiu em dividir a responsabilidade para ambos os lados, lembrando que uma vitória no Estádio do Dragão também aproxima o Benfica na corrida, caso os 'encarnados' também vençam o Marítimo no sábado.

"A responsabilidade maior é dos dois. Se ganharmos, praticamente metemos as três equipas dentro do pote para campeão. Se não ganharmos, ficamos mais afastados. A pressão é igual para os dois, mas o FC Porto tem uma almofada pontual", declarou.

Sem Gelson Martins e Petrovic para o 'clássico' devido a castigo, Jesus não revelou se jogadores como Piccini, Ristovski, Bas Dost e William Carvalho são opção para o encontro, mas disse que estarão convocados, mesmo sem terem treinado.

Questionado sobre as individualidades da equipa de Sérgio Conceição, o treinador do Sporting deixou elogios a alguns jogadores, mas disse que tem a estratégia bem delineada, independentemente de quem entre de início no lado 'azul e branco'.

"Ele [Danilo] é um jogador determinante no FC Porto, mas não vai mudar nada em função da minha ideia. Nestes três jogos [campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal] só houve um golo e não foi o Marega que o fez, foi o Soares. Têm vários jogadores com poder físico e vamos fazer exatamente aquilo que fizemos nos últimos três jogos. Ele [Marega], quando não estava no FC Porto, eu já o queria. É um excelente jogador", disse.

A terminar, acabou por não querer comparar o momento que a sua equipa vive com o do líder do campeonato, sublinhando apenas que os 'leões' já "tiveram melhores jogos ao longo da época" e que terminaram os dois últimos encontros da I Liga com atletas expulsos.

Esta sexta-feira, o FC Porto, líder com 64 pontos, recebe no Estádio da Dragão, pelas 20:30, o Sporting, terceiro com 59, no desafio inaugural da 25.ª jornada da prova.

