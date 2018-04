Jesus diz que jogadores não estão suspensos e nega que tenham recusado treinar

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, afirmou hoje que os futebolistas do emblema de Alvalade não receberam qualquer nota de suspensão por parte do clube e negou que os jogadores tenham recusado treinar na sexta-feira.

“Tivemos uma reunião com presidente, treinador e jogadores. Tudo o que se passou fica no seio da equipa. O presidente deu-me liberdade para convocar os jogadores que eu queira. Vou fazer a convocatória de uma forma normal”, afirmou Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de domingo com o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga, no Estádio José Alvalade.

“Os jogadores não receberam qualquer nota de suspensão”, reforçou o técnico.

O presidente do Sporting suspendeu na sexta-feira os jogadores que subscreveram um comunicado contra as críticas de que foram alvo por parte de Bruno de Carvalho, e fez saber que terão de enfrentar a disciplina do clube.

Bruno de Carvalho tinha na quinta-feira criticado as exibições de alguns jogadores, a seguir à derrota em casa do Atlético de Madrid (2-0), na Liga Europa.

Os futebolistas reagiram então em comunicado, já na sexta-feira, com 19 jogadores do plantel, entre os quais Rui Patrício, William Carvalho, Coates, Gelson Martins e Bruno Fernandes, a “desagrado” com as críticas do presidente.

Às palavras dos jogadores voltou a reagir Bruno de Carvalho, num texto apenas partilhado para os seus amigos na rede Facebook, em que anunciou processos disciplinares e a suspensão dos jogadores.





