Jenny Warling: “Virar o resultado a meu favor nos últimos segundos foi incrível”

Qual foi a primeira coisa em que pensou depois de ter garantido o título europeu?

Qual foi a primeira coisa em que pensou depois de ter garantido o título europeu?

Consegui! Ganhei! Foi uma enorme satisfação, como é óbvio. Nem queria acreditar! Sobretudo porque ainda estou em fase de recuperação à lesão que sofri nos ligamentos, há sete meses. Sentia-me feliz pelo facto de participar no Europeu e fui para dar o meu melhor, mas ganhar a competição, confesso, não estava à espera. Sabia que as minhas minhas possibilidades eram menores devido à lesão, mas, afinal, correu tudo bem. Este título vai ficar gravado para sempre na minha vida. Virar o resultado a meu favor nos últimos segundos foi incrível.

O facto de já ter enfrentado a turca e de a conhecer foi uma questão importante para conseguir derrotá-la?

Sinceramente, nem por isso. Já tinha combatido seis vezes contra a Tuba Yakan e só tinha ganho uma, quando fui vice-campeã da Europa em 2014. Cada combate tem as suas próprias particularidades. É evidente que é importante estabelecer uma estratégia, o treinador pode ajudar-te, mas a forma como tentamos contrariar os nossos adversários varia muito. Ao mais alto nível, na maioria dos casos, os combates ganham-se nos pormenores e pela concentração que tem de ser total. Muitas vezes, é o ’feeling’ do momento que nos leva a tomar as boas decisões e a responder acertadamente à forma de combater do adversário.

Já tinha sido vice-campeã europeia: como foi nessa altura?

Foi na Finlândia, em Tampere, em 2014, e foi tudo muito diferente. Eu era ainda muito inexperiente. A fase de qualificação passou-se bem porque todos combatiam contra todos em vários ’tatamis’ e cada um focava-se no seu combate. Quando cheguei à final, no meio do pavilhão, com toda a gente a assistir, senti-me estressada e bloqueei. Fiquei muito aquém das minhas possibilidades e acabei por perder. Mas serviu-me de lição.

Como aconteceu a grave lesão que sofreu em agosto?

Foi num estágio que fiz em Hong-Kong com alguns dos melhores karatecas mundiais. Estava muito satisfeita porque senti que tinha progredido bastante em vários aspetos. Mas, no último dia de treinos, num dos combates, fiz uma rotação e o meu pé ficou preso no tapete. Como o joelho rodou ao mesmo tempo, fraturei os ligamentos cruzados do joelho.

Percebeu de imediato que se tratava de algo grave?

Apesar de não ter a certeza de nada apercebi-me de que era grave porque senti muitas dores. O médico observou-me logo e no hospital diagnosticaram-me a lesão nos ligamentos. Sofri uma grande desilusão...

Como foi o período de recuperação, longe das competições?

Pareceu-me uma eternidade e, como tenho pouca paciência, foi muito complicado. Fui operada em agosto e depois comecei a minha recuperação. Umas semanas mais tarde, iniciei os tratamentos diários e alguns treinos físicos, mas estar o tempo todo em casa não é para o meu temperamento. Em janeiro, arranquei progressivamente com os treinos de competição, de modo muito cauteloso, e fui aumentando a intensidade, mas, no fundo, ainda estou em período de recuperação. Faço três sessões de fisioterapia por semana. Normalmente, um atleta nas minhas condições só pode participar em competições deste género nove meses após a operação. Foi um risco muito grande ter ido ao Campeonato da Europa. Ainda bem que tudo correu pelo melhor.

Quantas vezes treina por semama?

Praticamente todos os dias. A este nível não pode ser de outra forma.

A presença nos Jogos Olímpicos de 2020 é o próximo objetivo ou existem outros pelo meio?

É, de facto, um dos meus grandes objetivos, mas primeiro tenho de me qualificar e não vai ser fácil. A lesão impediu-me de participar em várias das competições internacionais nas quais podemos conquistar pontos. O título europeu foi importante, mas vou ter de competir nos próximos meses em provas internacionais para tentar lá chegar.

Como foi sentir o apoio de todo o país, mesmo à distância, à medida que avançava na competição?

Indescritível! Uma sensação fantástica! Entre as competições falava com os meus pais e amigos e sentia esse apoio que foi muito importante para acreditar nas minhas capacidades.

Ficou surpreendida com a receção no aeroporto após a conquista do título europeu?

Muito. Sabia que os meus pais e alguns amigos estariam lá, mas assim tanta gente, confesso que não esperava. O burgomestre e muitas outras pessoas surpreenderam-me, assim como as felicitações do ministro. Fiquei feliz e muito emocionada.

A sua vitória no Europeu atesta o bom momento que o karaté luxemburguês atravessa atualmente?

Acho que sim. Existe uma continuidade de um trabalho que foi iniciado há uns anos por karatecas como Sonja Esteland, Karin Mayer e Tessy Scholtes com quem estou por vezes em contacto e que são referências da modalidade no país. Além disso, há uma geração de novos karatecas que tem obtido excelentes resultados a nível internacional e que são o futuro do karaté luxemburguês. Existe muita qualidade e, como aconteceu comigo, pode acontecer com outros. É fundamental acreditar que com muito trabalho os resultados acabam por aparecer.

Como foi o seu percurso até agora?

Fiz os meus estudos no Luxemburgo e depois fui para a universidade em Bona, na Alemanha, onde me formei em Ciências e Química Analítica. Atualmente, trabalho num laboratório de indústria química, onde desempenho o cargo de engenheira no setor da qualidade. Pratico desporto desde os cinco anos, quando me iniciei no karaté, mas também gosto muito de futebol. Adoro jogar e marcar golos!

Como surgiu a paixão pelo futebol?

Foi por volta dos 13 anos. Nessa altura disputava poucas competições no karaté e no futebol os jogos eram todos os fins de semana. Entre treinos e jogos, a atividade no futebol era maior e mais interessante e eu gostava muito porque estava sempre com as minhas amigas. Joguei na equipa feminina do Minerva Lintgen e depois, quando acabaram com a equipa, transferi-me para Mamer, mas já não cheguei a jogar nenhum jogo oficial porque entretanto me lesionei nos ligamentos e a partir daí tive de parar. Acompanho, sempre que posso, os grandes jogos dos Mundiais, Europeus e competições da UEFA, mas do que eu gosto mesmo é de jogar e marcar golos.

Em que posição jogava?

Era avançada. Para mim, o mais importante é ganhar e marcar golos (risos).

Sendo praticante e apaixonada por futebol, até que ponto isso tem interferido no karaté?

Agora não posso jogar. Estou proibida devido à lesão que sofri nos ligamentos. Ainda estou a recuperar e se jogar corro o risco de me lesionar de novo, por isso, é melhor não arriscar. Além disso, os dirigentes da Federação Luxemburguesa de Karaté não iam ficar nada contentes.

Outra das suas paixões é o chocolate...

É verdade, não resisto a um bom chocolate. Gosto muito, mas tento evitar para não cometer excessos. Tenho de ter muito cuidado com o peso por causa das competições.

Quais os melhores e piores momentos da tua carreira?

O pior foi a lesão nos ligamentos, claro. Quanto aos melhores, tive muitos, mas a recente conquista do Europeu foi sem dúvida o que mais marcou, embora outras vitórias em competições internacionais também tenham sido importantes.

Fora do trabalho e do karaté, o que mais gosta de fazer?

Jogar futebol. Adoro jogar futebol! Também gosto muito de fazer escalada, ler, ouvir música, ir ao cinema, sair com os amigos, enfim, de coisas simples. Mas quando puder, vou voltar a jogar futebol, sem dúvida.

O que gosta mais e menos no Luxemburgo?

Gosto do facto de o país ser pequeno. No fundo, o Grão-Ducado é uma aldeia global. As pessoas conhecem-se todas e a proximidade é maior se compararmos com os países à volta. Além disso, é tranquilo, organizado, limpo e acima de tudo proporciona boa qualidade de vida. Por outro lado, o clima é o que gosto menos. Falta-nos sol e mais calor.

Falou de Tessy Scholtes, que foi campeã europeia de juniores, várias vezes vice-campeã em seniores e vice-campeã do mundo nos campeonatos universitários. Foi uma inspiração para si?

Sim, sem dúvida. Ela foi minha treinadora no Campeonato da Europa quando conquistei a medalha de bronze e em várias outras competições como os jogos dos Pequenos Estados. Deu-me muitos conselhos e quando estamos juntas tem-se mostrado sempre disponível para me ajudar e isso tem sido muito importante.

Que medidas no seu entender deveriam ser implementadas para melhorar ainda o nível do karaté no Luxemburgo?

Em primeiro lugar, que os clubes e a federação trabalhem em conjunto e com os mesmos objetivos. Investir na formação é outra das prioridades e também a formação de treinadores.

Quais são as suas próximas competições?

Dentro de uma semana vou participar na Taça Internacional de Karaté Mohamed VI, na cidade de Rabat, em Marrocos, e depois, em maio, no Open Internacional de Istambul, competições onde posso conquistar pontos importantes para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Tenho feito uma preparação intensiva com acompanhamento dos fisioterapeutas para não correr riscos com o meu joelho. Quero estar em Tóquio ao meu melhor nível.

