Só foram precisas 17 horas para que deixasse de haver ingressos disponíveis para os desafios com Milan, Olympiacos e Betis.

Já não há bilhetes para ver o F91 Dudelange em casa na Liga Europa

Depois da qualificação histórica, uma não menos memorável venda veloz de bilhetes para os jogos em casa: já não há bilhetes para os jogos que os campeões do Luxemburgo vão realizar no Josy Barthel relativos à fase de grupos da Liga Europa.

Os ingressos diziam respeito aos jogos a 20 de setembro (21h) com o Milan; a 25 de outubro com os gregos do Olympiacos (18h55) e a 13 de dezembro com os espanhóis do Betis (21h).

Os bilhetes só podiam ser adquiridos em conjunto para os três jogos e no máximo de seis por encomenda aos seguintes preços: Bancada central coberta - 125 euros, bancada central descoberta - 75 euros e bancadas laterais - 50 euros.



