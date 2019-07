A Jeunesse d’Esch recebe na quinta-feira o Vitória de Guimarães, num duelo a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Já estão à venda os bilhetes para o Jeunesse d’Esch-Guimarães

A Jeunesse d’Esch recebe na quinta-feira o Vitória de Guimarães, num duelo a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

O clube luxemburguês decidiu abdicar de receber os vimaranenses em Esch, optando por jogar no estádio Josy Barthel, com mais público e mais receita em caso de lotação esgotada.

Resta saber se a Jeunesse ganha ou perde financeiramente com esta opção, já que o Vitória atrai menos público do que qualquer um dos três grandes do futebol português: Benfica, FC Porto e Sporting.

Apesar de arrastar menos adeptos o clube minhoto é claramente favorito nesta eliminatória e é altamente provável que confirme essa supremacia no terreno.

Em caso de apuramento, o adversário seguinte será o Ventspils (Letónia) ou o Gzira United (Malta), ambos perfeitamente ao seu alcance.

Os bilhetes para o duelo Jeunesse-Guimarães começaram a ser vendidos esta terça-feira, em dois estabelecimentos comerciais: no Hotel Stand Inn, em Foetz, das 10:00 às 19:00 e Café Op Der Grenz, em Esch-sur-Alzette, das 10:00 12:00 e das 17:00 às 19:00. Na quarta-feira os ingressos vão estar à venda nas bilheteiras do Estádio da Fronteira, em Esch-sur-Alzette, das 16:00 às 19:00, e do Josy Barthel, das 17:30 às 20:00.

Os ingressos custam 20 euros para a bancada central coberta, 15 euros para a central, sem cobertura, e 10 euros para os lugares atrás das balizas.

Avelino Gomes