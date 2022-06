Incrível, e verídico. Há um homem em Portugal a jogar pela seleção argentina e depois pela italiana. Itália e Argentina defrontam-se esta noite para aTaça Artemio Franchi.

Taça Artemio Franchi

Itália vs Argentina. O legado de Scopelli

Rui Miguel Tovar Bom, toda esta lenga-lenga vem a propósito do Itália vs Argentina de hoje à noite. É a Taça Artemio Franchi, uma competição ressuscitada pela UEFA e CONMEBOL, apoiada pela FIFA.

O campeão europeu joga hoje em Wembley com o campeão sul-americano para decidir o troféu, a partir das 20h45.



Incrível, e verídico. Há três argentinos campeões mundiais pela Itália: Orsi (1934), Monti (1934) e Camoranesi (2006). Incrível, e verídico. Itália e Argentina encontram-se em cinco Mundiais seguidos (1974, 1978, 1982, 1986, 1990). Incrível, e verídico. O último treinador estrangeiro a descer à 2.ª divisão portuguesa é um italiano (Galderisi, Olhanense 2014). Incrível, e verídico: há uma final da Taça de Portugal com dois treinadores argentinos, em 1962, entre Leixões (Filpo Núñez) vs FC Porto (Francisco Reboredo). Incrível, e verídico. Há um homem em Portugal a jogar pela selecção argentina e depois pela italiana.

Chama-se Alejandro Scopelli. Antes, muito antes de se agarrar à carreira de treinador, é um artista da bola. Faz parte daquele famoso quinteto avançado dos Estudiantes, conhecido como "Professores", porque cada jogo é como uma aula de excelente futebol. A extremo-direito, Miguel Angel Lauri (conhecido como Flecha de Ouro). A interior-direito, o "Coelho" Scopelli. No meio, Alberto "Don Padilla" Zozaya. A interior-esquerdo, Nolo "Piloto Olímpico" Ferreira. Nesse extremo, Enrique "Índio" Guaita. Em 1931, Zozaya marca 33 golos, Scopelli 31 de um total de 104, e nada ganham de títulos. Desembarcam então na Europa.

Avançado de fino recorte técnico, Scopelli elege Itália (e a Roma) como destino. Tudo lhe corre bem e chega inclusive a estrear-se pela selecção italiana, como oriundo – uma espécie de Deco vanguardista, vá. A sua qualidade é inquestionável e tanto assim é que joga o Mundial-30 pela Argentina. No caminho para a final, marca um golo vs EUA (7:1). E na decisão, Scopelli joga? Não, e isso serve de mote ao livro "Hola, Mister", escrito pelo próprio.

O livro lançado por Alejandro Scopelli sobre táticas do futebol. Foto: DR

Escreve ele, com propriedade, embora não nomeie o jogador em causa – suspeita-se de Varallo. "Uma das equipas tinha um dos seus melhores jogadores lesionado e fizeram-se todos os esforços, possíveis e imagináveis, para tornar possível a sua integração no onze da final. Não saiu da cama durante quatro dias. Na manhã do dia do jogo obrigaram-no a levantar-se para saber se estava ou não em condições. Fizeram-lhe um teste com o pé contra uma parede e o jogador disse não se sentir bem. Ora isso não foi tido em conta, ele jogou mesmo. Dez minutos depois do início de uma partida cuja importância não importa destacar aqui [é a final do primeiro Mundial], o homem acusou a dor e a sua actuação foi completamente nula [naquele tempo as substituições ainda não são permitidas]. Poucos dias mais tarde apanhei uma conversa a meio e soube que o referido jogador fora obrigado a jogar por um dirigente do seu clube, que também formava parte da delegação da selecção, pela simples razão de que esse clube havia fretado um navio para que os seus sócios o fossem ver em Montevideo. Ele tinha de jogar, ponto."

A azia é notória. E verídica. O próprio Varallo confirma a história na autobiografia, "Cuando no había reventa". Com o estalar da 2.ª Guerra Mundial, o futebol italiano pára. É a oportunidade de ouro para Scopelli jogar em Portugal, ao serviço do Belenenses, com os compatriotas Óscar Tarrio e Francisco Tellechea. É jogador-treinador. Marca um golo ao Benfica e perde a final da Taça de Portugal 39-40, antes de rumar ao Chile, onde conquista o único título da carreira pela recém-promovida Universidad.

Penduradas as chuteiras, faz-se treinador a tempo inteiro. O seu maior feito é ao serviço do Valencia como vencedor da Taça das Cidades com Feira 62-63 vs Dínamo Zagreb, após eliminar três clubes escoceses (Celtic, Dunfermline e Hibernian). Antes, muito antes, treina o Belenenses (1947-48). E o FC Porto (1948-49). A 12 Fevereiro 1955, é convidado pelo Sporting para substituir o mítico húngaro Joseph Szabo.

Daí até ao final da época, Scopelli acumula dez vitórias (as duas primeiras por 5:2, uma vs Atlético no Jamor, outra vs Vitória em Setúbal), dois empates e uma só derrota (a da final da Taça no Jamor, 2:1 vs Benfica). Um dos empates é o famosíssimo 2-2 com o Belenenses, nas Salésias, na última jornada do campeonato. Enquanto o Benfica resolve facilmente a questão vs Atlético, na Luz (3:0), tudo em suspense pelo resultado das Salésias – a vitória dá o segundo título de campeão ao Belenenses. E a verdade é que há 2:1 aos 88 minutos, altura em que João Martins assina o empate.

Mal a bola entra, o avançado leonino abeira-se de Carlos Silva, guarda-redes belenense, e pede-lhe desculpa. Acto contínuo, começa a chorar. Conhecido pelo seu passado (e amor) belenense, o argentino Alejandro Scopelli sai das Salésias com a sensação do dever cumprido. Isto depois de ter sido bombardeado pela imprensa e pela opinião pública com a ideia de que seria do seu agrado fazer o jeitinho ao Belenenses. Tal não acontece.

"Uma coisa é a simpatia, outra é a profissão", desabafa Scopelli. O Benfica é então o campeão nacional, em 54-55, mas a UEFA dá-lhe a volta e decide convidar o Sporting para a edição inaugural da Taça dos Campeões Europeus, em 1955-56. O sorteio define o Partizan Belgrado como adversário e calha ser o primeiro jogo de sempre na competição. No Jamor, mais uma vez, a 4 Setembro 1955, há empate a três golos. História é feita nesse dia. E com Scopelli na figura de actor principal. Ele que viria a treinar de novo o Belenenses, entre 1971 e 1974. Mais três anos de aulas do professor.

Bom, toda esta lenga-lenga vem a propósito do Itália vs Argentina desta quarta-feira à noite. É a Taça Artemio Franchi, uma competição ressuscitada pela UEFA e CONMEBOL, apoiada pela FIFA. O nome é o de um dirigente italiano, presidente da UEFA entre 1973 e 1983, cujo nome é o dos estádios de Fiorentina e Siena. A prova é um só jogo entre os campeões europeu e sul-americano. Em 1985, a França vence 2:0 o Uruguai em Paris. Em 1993, Argentina e Dinamarca fazem 1:1 em Mar del Plata e o desempate sorri aos anfitriões com Maradona a enganar Schmeichel e o inevitável Goycoechea a defender o remate decisivo de Goldbaek.

Hoje é a terceira edição, em Wembley, e a Itália procura a primeira vitória vs Argentina desde 1987 (em Zurique, 3:1 por De Napoli, Garré pb, Maradona e Vialli). Daí para cá, dois empates e três derrotas.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

