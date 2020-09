Vincent Thill que viu esta semana o seu irmão Sébastien assinar pelos russos do FC Tambov, vai tentar a sua sorte em Portugal.

Internacional luxemburguês troca FC Metz pelo Nacional da Madeira

Redação Vincent Thill que viu esta semana o seu irmão Sébastien assinar pelos russos do FC Tambov, vai tentar a sua sorte em Portugal.

Hoje é um dia agitado para a família Thill. Depois de Sebastien, que acaba de assinar na Rússia um contrato de profissional com o FC Tambov, agora é a vez do seu irmão mais novo, Vincent, também mudar de clube.

Não fazendo parte dos planos do treinador Vincent Hognon, o internacional luxemburguês vai mudar-se do FC Metz para a ilha da Madeira, mais propriamente para jogar no Nacional, onde um contrato de quatro anos o espera, segundo noticiou o L’Équipe.

Quatro anos após a sua estreia na Ligue 1, a jovem esperança luxemburguesa vai tentar a sua sorte na elite portuguesa com a idade de 20 anos. A capacidade técnica do avançado será posta à prova após uma temporada bastante complicada na Ligue 2 em Orléans.

No entanto, o clube da Moselle não perdeu a esperança de ver o jovem luxemburguês explodir ao mais alto nível. Uma percentagem importante sobre uma possível revenda está prevista nos termos do acordo, assim como o seu regresso ao FC Metz.

Depois do defesa central Tim Hall ter assinado pelo Gil Vicente, Vincent Thill torna-se o segundo jogador internacional luxemburguês a alinhar na elite do futebol português.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.