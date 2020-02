"É um sonho que se torna realidade" assinalou o jovem médio de 18 anos que fez parte da sua formação no Luxemburgo e no FC Metz, em França.

Internacional luxemburguês sub-21 troca Bayern pelo FC Sevilha

Redação "É um sonho que se torna realidade" assinalou o jovem médio de 18 anos que fez parte da sua formação no Luxemburgo e no FC Metz, em França.

O internacional luxemburguês sub-21 Ryan Johansson assinou um contrato de seis épocas com o FC Sevilha, da primeira Liga espanhola. O jogador de 18 anos, fez parte da sua formação no Luxemburgo e no FC Metz, em França. Depois de duas épocas na academia do Bayern Munique, onde jogou nas equipas sub-17 e sub -19, mudou-se agora para o clube da capital da Andaluzia.

O promissor jogador, que já representou várias seleções jovens do Luxemburgo, vai integrar o plantel do Sevilha Atlético, equipa do FC Sevilha, que disputa a terceira divisão espanhola por seis temporadas.

"É um sonho que se torna realidade" assinalou o jovem médio de 18 anos no site do clube, considerando que o Sevilha é "um clube perfeito para continuar a evolução como jogador e chegar à equipa principal", sublinhou.

Ryan Johansson, à esquerda, com um dirigente do FC Sevilha. Foto: FC Sevilha

Filho de pai sueco e mãe irlandesa, Ryan Johansson iniciou-se no US Hostert, tendo depois passado pelo Racing Luxembourg, antes de rumar ao FC Metz e depois ao Bayern Munique, em 2017. No clube alemão, integrou as equipas de sub-17 e sub-19, tendo jogado 68 jogos com a camisola do clube bávaro, tendo-se destacado particularmente na Youth League, a Liga dos Campeões para a categoria sub-19.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.