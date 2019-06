A seleção inglesa de futebol conquistou hoje o terceiro lugar da Liga das Nações de futebol, ao derrotar, em Guimarães, a Suíça nas grandes penalidades (6-5), após 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento.

Inglaterra bate Suíça nos penáltis e fica com o bronze na Liga das Nações

A seleção inglesa de futebol conquistou hoje o terceiro lugar da Liga das Nações de futebol, ao derrotar, em Guimarães, a Suíça nas grandes penalidades (6-5), após 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento.

A seleção inglesa foi superior durante grande parte da partida, e chegou a ver um golo ser anulado, aos 84 minutos, a Callum Wilson. O avançado inglês fez falta sobre Akanji, no momento do cruzamento de Raheem Sterling.



A seleção inglesa (de branco) foi superior à congénere suíça. Foto: LUSA

Na cobrança dos castigos máximos, Pickford acabou por fezer a diferença. O guarda-redes inglês marcou o quinto penálti da sua equipa e defendeu o sexto da seleção suíça, cobrado por Drmic.

Com este resultado, a Inglaterra termina a primeira edição da Liga das Nações no terceiro lugar. Portugal e Holanda disputam o troféu, hoje, às 20h45 (hora luxemburguesa), no Estádio do Dragão.

