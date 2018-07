A Inglaterra bateu hoje a Colômbia na marcação de grandes penalidades e quebrou a 'maldição' dos castigos máximos que em outras grandes competições não lhes correram de feição.

Inglaterra bate Colômbia nas grandes penalidades e está nos 'quartos'

Os ingleses marcaram o primeiro golo do encontro de penálti, aos 57 minutos, por Harry Kane, e ao cair do pano, nos descontos, Mina empatou a partida e obrigou as duas equipas a seguir para prolongamento.

Após o empate a uma bola no final do tempo regulamentar e do prolongamento, os ingleses foram mais felizes e acabaram por 'carimbar' o passaporte para os quartos de final do Mundial que irá disputar frente à Suécia no próximo sábado.