Imprensa britânica elege Rúben Dias melhor da época na Liga inglesa

O português do Manchester City é o primeiro defesa a ganhar este prémio desde 1989.

Rúben Dias foi eleito pela Associação de Jornalistas Desportivos o melhor futebolista da Liga inglesa esta época, anunciou o Manchester City, clube do defesa internacional português.

"O defesa central liderou a escolha dos 400 membros da Associação de Jornalistas Desportivos (FWA), com [Rúben] Dias a seguir as pisadas do seu companheiro de equipa Raheem Sterling, que venceu o prémio em 2019", refere numa nota o Manchester City.

O clube lembrou ainda que o central português é o segundo defesa a ganhar este prémio desde Steve Nicol, em 1989, e apenas o terceiro a consegui-lo no ano de estreia na Liga, seguindo os exemplos de Klinsmann (1995) e Gianfranco Zola (1997).

"É muito especial, porque, normalmente, quem finaliza as jogadas são os que estão no estrelato, mas receber este prémio é o melhor exemplo da nossa equipa e de como trabalhamos - da forma como construímos o nosso jogo", afirmou Rúben Dias, citado pelo Manchester City.

O internacional português, de 24 anos, começou na formação do Estrela da Amadora e ganhou protagonismo no Benfica donde saiu para o Manchester City no final de setembro, por 68 milhões de euros, e afirmou-se como um dos mais importantes jogadores do plantel treinado por Pep Guardiola.

Esta época, o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, garantiu a conquista do título nacional, venceram a Taça da Liga e são finalistas da Liga dos Campeões, num jogo em que defrontam, a 29 de maio, o Chelsea, no Estádio do Dragão, no Porto.

