Anita Álvarez não respirava depois da sua atuação na final de natação livre sincronizada a solo e afundou-se no fundo da piscina.

Imagens impressionantes. Nadadora desmaia na água e é salva pela treinadora

AFP Anita Álvarez não respirava depois da sua atuação na final de natação livre sincronizada a solo e afundou-se no fundo da piscina.

A treinadora da equipa de natação artística e sincronizada dos Estados Unidos mergulhou na piscina na quarta-feira para salvar uma das suas nadadoras depois de esta ter desmaiado durante os campeonatos mundiais em Budapeste.



Anita Álvarez não respirava depois da sua atuação na final de natação livre sincronizada a solo e afundou-se no fundo da piscina. Andrea Fuentes saltou para a água para a salvar.

"Estávamos muito assustados. Tive de saltar porque os salva-vidas não o faziam", disse Fuentes ao jornal espanhol Marca.

Fuentes, usando calções e uma T-shirt, desceu ao fundo da piscina e puxou Alvarez para a superfície antes de ser ajudada a levar a nadadora em dificuldades até à borda da piscina.

"Fiquei assustada porque vi que ela não respirava, mas agora ela está bem", relatou Fuentes.

Uma maca levou Alvarez ao centro médico da piscina, deixando os colegas e espectadores em estado de choque.

A equipa de natação dos EUA emitiu um comunicado tranquilizador sobre a saúde de Alvarez.

Fuentes, que tem quatro medalhas olímpicas, disse a uma rádio espanhola que a sua nadadora tinha desmaiado devido ao esforço do seu desempenho.

Anita Álvarez já desmaiou noutras provas

"Ela só tinha água nos pulmões, quando começou a respirar novamente, estava tudo bem", acrescentou. "Isto pareceu durar uma hora inteira. Eu disse que algo estava errado, gritei aos salva-vidas para entrarem na água, mas eles não ouviram o que eu disse ou não compreenderam."

"Ela não estava a respirar (...) Fui o mais rápido que pude, como se fosse para uma final olímpica", recordou.

Segundo a sua treinadora, Álvarez planeia descansar esta quinta-feira e voltar a competir no evento da equipa na sexta-feira, após exames médicos.

Anita Álvarez, 25 anos, participa pela terceira vez no Campeonato do Mundo. Já tinha desmaiado várias vezes durante as eliminatórias olímpicas do ano passado em Barcelona.

