Iker Casillas mais uma época no FC Porto

O guarda-redes espanhol Iker Casillas de 36 anos, confirmou hoje que vai continuar no FC Porto na próxima temporada futebolística, numa pequena mensagem publicada nas redes sociais.

“Uma época mais”, escreveu Casillas na sua conta oficial do Instagram, em que aparece numa fotografia com a camisola de guarda-redes do FC Porto e com uma imagem do símbolo do clube campeão nacional de futebol.

O internacional espanhol vai assim cumprir a sua quarta temporada no FC Porto e em Portugal, quando a imprensa desportiva falava que o guardião poderia rumar aos Estados Unidos e continuar carreira na liga norte-americana (MLS).

Formado no Real Madrid, Casillas passou 15 anos na equipa principal dos ‘merengues’, antes de rumar ao FC Porto, em 2015/16, tendo ajudado os ‘dragões’ a conquistarem o título nacional.

O FC Porto também confirmou a renovação de contrato de Casillas e referiu que o guarda-redes "já só pensa na conquista do bicampeonato".

“A minha chegada coincidiu com uma etapa pouco feliz do clube, mas agora, que conseguimos este título tão importante, temos que desfrutar disso. Ao mesmo tempo, há que começar já a pensar na época que vem e o objetivo é superar o que fizemos este ano. Temos o campeonato na cabeça, como também temos as demais competições nacionais, que também são importantes para um clube com o prestígio do FC Porto”, afirmou o guarda-redes em declarações ao site dos ‘dragões’.

