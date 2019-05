Jogador sofre um enfarte agudo do miocárdio na semana passada.

Desporto 4 4 min.

Iker Casillas já teve alta e vai recuperar no Porto

Jogador sofre um enfarte agudo do miocárdio na semana passada.

O guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas teve hoje alta hospitalar e já regressou à sua casa cinco dias após ter sido um enfarte agudo do miocárdio. O jogador teve esta manhã alta hospitalar e deixou o hospital da Cuf Descobertas, no Porto, onde esteve internado, regressando a casa para junto da sua família.

À saída do hospital, Casillas afirmou desconhecer ainda o seu futuro desportivo, garantindo sentir-se "bem". "Não sei o que será o futuro, mas o mais importante é estar aqui e poder falar-vos tranquilamente e dizer-vos que me sinto bem", afirmou o guarda-redes do FC Porto, numa declaração à imprensa, à saída do Hospital CUF Porto.

4 Casillas teve hoje alta hospitalar do Hospital Cuf Descobertas, no Porto. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Casillas teve hoje alta hospitalar do Hospital Cuf Descobertas, no Porto. Foto: AFP O jogador disse sentir-se "bem disposto" após cinco dias de internamento devido a um enfarte do miocárdio. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Visivelmente emocionado, o jogador admitiu que vai repousar nos próximos tempos. "Há uns dias tive um acidente, algo que pode suceder a qualquer um em qualquer momento da vida, calhou-me a mim", disse, acrescentando: "Estou muito melhor, agora será um repouso de duas semanas, ou dois meses, não sei. O importante é estar aqui".

O guardião espanhol, que na quarta-feira sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino do FC Porto e teve de ser submetido a um cateterismo de urgência, agradeceu as inúmeras mensagens de apoio que recebeu durante os cinco dias em que esteve internado. E voltou a publicar um agradecimento na sua conta de Twitter: "Bom dia!! Eu com o#CorazónContento e vocês? Continuamos a melhorar", escreveu no twitter, na legenda do video musical 'Corazón Contento'.





Á saída do hospital, Iker Casillas, de 37 anos, deixou ainda um agradecimento especial ao médico do FC Porto, Nélson Puga, a todos os que no FC Porto fizeram com que "tivesse chegado rápido ao hospital", e aos médicos responsáveis pelo cateterismo.

Há pouco mais de um mês, o jogador renovou contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo ajudado os ‘dragões’ a alcançarem o título de campeão nacional na temporada passada.

Se Iker Casillas não tivesse sido assistido rapidamente durante o treino matinal, do dia 1 de maio, o enfarte poderia mesmo ter sido fatal, declarou o médico do FC Porto, Nelson Puga, ao jornal Expresso . No mesmo sentido, o empresário do jogador Carlo Cutropia, citado pelo jornal O Jogo considerou que Casillas "teve toda a sorte do mundo. A chave aqui é que foi enquanto treinava. É algo que se acontecesse em casa poderia ter consequências tremendas e imprevisíveis", referiu.

Jogador deverá ficar a recuperar no Porto junto da família

Na altura do incidente, Sara Carbonero estava em Espanha, em trabalho, e voou de urgência para o Porto. Desde que chegou a jornalista tem estado junto do marido e tem respondido às perguntas dos colegas e e fãs. "Como me dizia hoje uma grande amiga, às vezes a vida tem esta estranha maneira de nos lembrar de celebrar cada batimento. Muitíssimo obrigada por todas as demonstrações de carinho e preocupação. Felizmente tudo não passou de um susto", escreveu a espanhola numa InstaStory na sua conta de Instagram.

Nestas primeiras semanas, Casillas, a mulher e os dois filhos Martin, de cinco anos, e Lucas, de dois anos, deverão ficar pelo Porto, cidade pelo qual são "apaixonados" e onde adoram viver. A família, ainda sem Lucas, trocou Madrid pelo Porto, em 2015, quando Iker Casillas deixou o Real para se juntar ao plantel do FC Porto.

A vida calma e discreta que levam na cidade portuguesa contrasta em muito com a da agitada cidade madrilena. A família vive num apartamento de luxo, na Foz do Douro, na primeira linha, com vista para o rio. O guarda-redes adora andar de bicicleta e passear com os filhos e a mulher pela praia. O casal é frequentador assíduo dos restaurantes locais, onde inclusive partilham fotos desses momentos acompanhados de família e amigos.





Os filhos frequentam um dos melhores colégios do Porto e Martin já segue as pisadas do pai, treinando na Escola de Futebol do FCP. Os dois meninos têm crescido a falar português e espanhol, além de aprenderem inglês no colégio.

No próximo dia 20 de maio, Iker Casillas celebrará o seu 38º aniversário, não se sabendo ainda onde os festejará: se no Porto ou Espanha. Antes de irem de férias, o casal planeia passar uns dias em Madrid, onde viviam antes de se mudarem para o Porto.

Depois do enfarte, o futuro profissional ainda é incerto para o jogador. Há apenas uma certeza para já: até ao final do campeonato, o FCP não contará mais com o guarda-redes espanhol.

Paula Santos Ferreira com Lusa