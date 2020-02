Aos 38 anos, chega ao fim a carreira internacional como jogador de futebol.

Iker Casillas candidata-se à Federação Espanhola de Futebol

Ana Patrícia CARDOSO Aos 38 anos, chega ao fim a carreira internacional como jogador de futebol.

Segundo o jornal espanhol El Larguero, o guarda-redes do F.C. Porto vai concorrer à liderança da Real Federação Espanhola de Futebol. A decisão já terá sido anunciada ao Conselho Superior do Desporto do país.

A última vez que Casillas jogou pelos dragões foi contra o Rio Ave, em abril de 2019, antes de sofrer um enfarte do miocárdio num treino matinal do FC Porto.

Meses depois, o clube anunciava que o Casillas integrava o ‘staff’ diretivo da equipa de futebol do FC Porto, enquanto recuperava do incidente. “O internacional espanhol passa a assegurar a ligação entre os jogadores, o treinador e a direção, podendo o âmbito da sua ação ser alargado a outras funções dentro do clube”, lia-se em comunicado.

Confirma-se agora que o jogador não volta aos relvados, depois de uma carreira de sucesso com mais de 20 anos. Estreou-se a titular na equipa principal do Real Madrid em 12 de setembro de 1999, frente ao Athletic Bilbau, tendo, no seu historial, conquistado pelos 'merengues' três Ligas dos Campeões, cinco campeonatos de Espanha, duas Taças do Rei, um Mundial de clubes, uma Taça Intercontinental, quatro Supertaças de Espanha e uma Supertaça Europeia.

Na seleção espanhola, cuja baliza defendeu em 167 ocasiões, venceu um Mundial e dois Europeus, além de um campeonato do mundo de sub-20, tendo ainda conquistado um campeonato português e uma Supertaça Cândido Oliveira, ao serviço do FC Porto. O espanhol chegou aos 'dragões' no início da época 2015/16.

O jornal espanhol apresentou também uma sondagem feita sobre a eventual candidatura do guarda-redes e este recebe 94% dos votos a favor.