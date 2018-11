O regresso da Association Luxembourgeoise Street Soccer (ALSS) e a inclusão do Miseler Léiwen, novo clube da região do Mosela, são as principais novidades de um campeonato com vários candidatos à subida.

II Divisão: Candidatos à subida não faltam

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ

O segundo escalão do futsal luxemburguês também promete emoções fortes. Esta época conta com nove equipas, em teoria, mas na prática apenas oito competem entre si, já que o 58 LatDavils, depois de inscrito, acabou por não participar. Nesta divisão, assinala-se a entrada do Miseler Léiwen, a nova equipa da região do Mosela e o regresso da Association Luxembourgeoise Street Soccer (ALSS), que depois das fusões falhadas com Münsbach e Samba Seven, volta à competição, sendo obrigada a entrar pelo escalão mais baixo.

A corrida ao título tem vários pretendentes: Wilwerwiltz, RAF Team e ALSS são os principais pretendentes à subida, podendo surgir um ou outro ’outsider’. O RAF Team, equipa despromovida do primeiro escalão da última temporada, é treinado por Mauro Albuquerque, um treinador que já tem alguma experiência no primeiro escalão. Paulo Aguiar, presidente da formação de Differdange, assume que "a subida de divisão é o grande objetivo". "Com um plantel jovem e ambicioso e treinadores de excelência, só podemos aspirar à subida de divisão, porque o nosso lugar é na primeira divisão", garante o dirigente.

A ALSS de Domenico Laporta, que sempre contou com jogadores de qualidade, é séria candidata, assim com a aguerrida formação nortista do Wilwerwiltz que lidera a prova, sem esquecer equipas como o Fola e o FC Wiltz que ambicionam também a subida à elite. US Esch II e Colmar-Berg ocupam a segunda metade da tabela, juntamente com o Miseler Léiwen, equipa estreante na prova, que está a dar os primeiros passos na modalidade. O seu presidente, Sylvain Beck, afirma que "a equipa quer ser a digna representante do futsal" da região do Mosela.

"Todos os nossos jogadores são oriundos desta comuna, mas muitos deles nunca jogaram. Estão empenhados em aprender e dar o seu melhor. Não existe qualquer pressão. Vamos aprendendo e ganhando experiência e depois faremos a nossa análise", explica o presidente, secundado pelo treinador, Mário Noronha: "Quero ajudar e transmitir a minha experiência à equipa. No princípio é mais difícil, mas o objetivo é aprender e ter uma evolução sustentada e sem pressões", remata.