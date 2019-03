Benfica e FC Porto partilham a liderança da I Liga de futebol, com 63 pontos. Os lisboetas estão, no entanto, em vantagem no confronto direto e na diferença de golos.

I Liga: Três 'grandes' entram hoje em ação

Benfica e FC Porto, que partilham a liderança da I Liga de futebol, entram hoje em campo na 27.ª jornada, com os ‘encarnados’ a receberam o Tondela e os ‘dragões’ a visitarem o Sporting de Braga. No jogo grande da ronda, o FC Porto, atual campeão nacional, tem uma difícil deslocação ao terreno do terceiro classificado, num duelo que o Sporting de Braga está obrigado a vencer se quiser ainda ter alguma esperança de poder chegar a inédito título.

FC Porto e Benfica seguem na frente com 63 pontos - os lisboetas têm vantagem, no confronto direto e na diferença de golos -, mais cinco pontos do que os bracarenses e oito em relação ao Sporting, quarto classificado, que também entra hoje em ação, no campo do aflito Desportivo de Chaves, penúltimo posicionado.

O Benfica vai iniciar a sua partida às 20:30, já com conhecimento do resultado do FC Porto, que tem o jogo com o Sporting de Braga agendado para as 15:30. Perante o Tondela, 16.ª e antepenúltimo classificado, no Estádio do Luz, o suíço Seferovic deverá regressar ao ‘onze’ de Bruno Lage, depois de ausência por lesão, enquanto João Félix também deverá atuar, apesar de ter regressado da seleção portuguesa com problemas físicos. E Taarabt está convocado.

O Santa Clara-Vitória de Guimarães também vai decorrer hoje, à mesma hora do embate entre Benfica e Tondela.

A ronda arrancou na sexta-feira, com o triunfo do Moreirense no reduto do Portimonense por 2-0, que valeu a subida provisória ao quinto lugar, tem mais três jogos marcados para domingo e fecha na segunda-feira, com o Feirense-Vitória de Setúbal.

Programa e resultados da 27.ª jornada:

Sexta-feira, 29 mar:

Portimonense - Moreirense, 0-2

Sábado, 30 mar:

Sporting de Braga - FC Porto, 15:30

Desportivo de Chaves - Sporting, 18:00

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 20:30

Benfica - Tondela, 20:30

Domingo, 31 mar:

Marítimo - Nacional, 15:00

Rio Ave - Desportivo das Aves, 17:30

Boavista - Belenenses, 20:00

Segunda-feira, 01 abr:

Feirense - Vitória de Setúbal, 20:15

Lusa

