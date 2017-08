Benfica, Sporting e FC Porto anteciparam os seus jogos da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol para 08 e 09 de setembro, sexta-feira e sábado, em vésperas da estreia na Liga dos Campeões.

Antes da visita dos 'leões' ao Olympiacos e da receção dos 'encarnados' ao CSKA de Moscovo, em jogos marcados para 12 de setembro, o Sporting, que partilha o comando do campeonato com o FC Porto, abre a ronda no terreno do Feirense, às 20:00 (hora do Luxemburgo) de 08 de setembro, sexta-feira, duas horas antes de o Benfica jogar em casa com o Portimonense.

O FC Porto, que inicia a campanha na 'Champions' a 13 de setembro, em casa, com o Besiktas, recebe o Desportivo de Chaves no dia 09, sábado, no seu compromisso da quinta jornada da I Liga.

Programa da 5.ª jornada da I Liga**

- Sexta-feira, 08 set:

Feirense – Sporting, 20:00

Benfica – Portimonense, 22:00

- Sábado, 09 set:

Tondela - Paços de Ferreira, 17:00

Marítimo - Rio Ave, 19:15

FC Porto - Desportivo de Chaves, 21:30

- Domingo, 10 set:

Vitória de Setúbal - Sporting de Braga, 17:00

Vitória de Guimarães – Boavista, 19:00

Estoril-Praia – Moreirense, 21:15

- Segunda-feira, 11 set:

Desportivo das Aves – Belenenses, 21:00.



** Hora luxemburguesa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.