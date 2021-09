Sporting e FC Porto continuam a dividir o segundo lugar, agora com 11 pontos, menos quatro do que o Benfica, ficando ambos ao alcance do Estoril Praia, que visita o Tondela, na segunda-feira.

I Liga

Sporting e FC Porto empatam e ficam a quatro pontos do líder Benfica

Sporting e FC Porto empataram hoje 1-1 no clássico da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol e ficaram a quatro pontos do líder Benfica, que goleou o Santa Clara, por 5-0.

Nuno Santos, aos 16 minutos, deu vantagem aos campeões nacionais e o colombiano Luis Díaz empatou, aos 72, para os ‘dragões’, que terminaram o jogo em inferioridade numérica devido à expulsão do avançado espanhol Toni Martínez, por acumulação de cartões amarelos, aos 87.

