O Sporting de Braga foi hoje punido com a “sanção de realização de um jogo à porta fechada”, devido ao comportamento do público no jogo da terceira jornada da I Liga, em casa do Desportivo das Aves (0-2).

A decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi hoje comunicada, com o clube bracarense a ser multado em 22.950 euros.

Na nota, o CD refere que as sanções resultam do processo instaurado “com base no comportamento do público”, no jogo que se realizou em 20 de agosto e que é referido no “relatório da equipa de arbitragem”, liderada por Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria.

Este castigo aos bracarenses por violação do artigo 113.º do regulamento disciplinar da Liga, que assinala “comportamentos discriminatórios em função da raça, religião ou ideologia”.

O artigo refere que os clubes que “promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas, o cântico de slogans racistas ou, em geral, com quaisquer comportamentos que atentem contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião ou origem étnica serão punidos com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos”.

O próximo jogo do Sporting de Braga em casa será no domingo, diante do Paços de Ferreira (18:00), a contar para a 13.ª jornada da I Liga.

Na lista de castigos destaque ainda para a confirmação de um jogo de castigo ao internacional mexicano Jesus Corona, que foi expulso diante do Desportivo das Aves (1-1), por acumulação de amarelos e que falha o clássico com o Benfica.

De fora da próxima jornada da I Liga, a 13.ª, estarão também Yebda (Belenenses), Nuno Pinto (Vitória de Setúbal) e Pedro Sá (Portimonense), todos castigados com um jogo de suspensão.

