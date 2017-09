Miguel Leal assumiu o comando técnico do Arouca, depois de o clube da II Liga portuguesa de futebol ter chegado a acordo com Jorge Costa para a rescisão do contrato, na quinta-feira.

O técnico foi hoje apresentado aos jogadores do clube arouquense, no Estádio Municipal, antes de rumarem ao campo do ACDR Mosteirô, na freguesia de São Miguel do Mato, onde decorrem os treinos desta semana devido ao jogo da seleção feminina com a Finlândia, no sábado.

De acordo com fonte do Arouca, nas próximas horas, o clube deverá oficializar a contratação do treinador.

Miguel Leal, de 52 anos, deixou na quarta-feira o comando técnico do Boavista, da I Liga. Antes, o técnico tinha orientado Régua, Marco, Penafiel, que subiu à I Liga em 2013/14, e Moreirense.

O Arouca, 16.º classificado da II Liga com seis pontos, visita o Varzim, no domingo, em jogo da sétima jornada.





Jorge Simão é o novo treinador do Boavista

O treinador Jorge Simão vai suceder a Miguel Leal no comando técnico do Boavista, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico de 41 anos assinou pelos ‘axadrezados’ até ao final da presente temporada, depois de ter orientado Sporting de Braga, Desportivo de Chaves, Paços de Ferreira, Belenenses, Mafra e Atlético, um dia depois de Miguel Leal, que cumpria a segunda temporada no Boavista, ter pedido a demissão do cargo.

O Boavista ocupa o 16.º lugar da I Liga, com três pontos, já foi eliminada da Taça da Liga, após perder em casa com o Sporting de Braga (1-2), e recebe o Benfica no sábado, às 19:15 (hora do Luxemburgo), para a sexta jornada do campeonato.

Jorge Simão vai ser coadjuvado por Luís Vilela, Gilberto Andrade, Alfredo Castro e Jorge Couto.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.