O treinador do Sporting esclareceu hoje que não importa pensar no clássico entre FC Porto e Benfica se não vencer o Belenenses, na 13.ª jornada da I Liga de futebol, mas enalteceu a importância de ‘roubar' pontos aos rivais.

"O que interessa é o nosso jogo. Temos que vencer o Belenenses, esse é nosso foco e depois podemos beneficiar de resultados de terceiros. O que importa fazer contas se não vencermos? Depois o que acontecer é positivo, não podem ganhar os dois", começou por referir o Jorge Jesus, em conferência de imprensa.

Em jornada de ‘clássico' entre ‘águias' e ‘dragões', o técnico ‘leonino' acredita que "o momento das duas equipas" não terá influência no desfecho da partida e lembrou que normalmente "a equipa que não está tão bem acaba por vencer".

Sobre o encontro de sexta-feira diante dos ‘azuis' do Restelo, Jorge Jesus espera mais um jogo complicado dentro do que têm sido a maioria dos jogos do campeonato, num desafio que terá nos convocados o holandês Bas Dost e o argentino Rodrigo Battaglia, que estavam em dúvida.

"O melhor momento de forma do Belenenses é subjetivo, estão a meio da tabela e é um histórico de Lisboa e de Portugal, onde tive honra de trabalhar. Enquadrando o histórico e a qualidade da equipa vamos ter um jogo difícil, mas isso é o prato do dia do campeonato português", disse.

O regresso de Bryan Ruiz à equipa principal, depois de estar fora dos planos para a temporada e de treinar sozinho na academia em Alcochete, foi uma mais valia para o plantel com a saída de Adrien Silva para o Leicester, segundo o técnico.

"A repescagem do Bryan foi em função daquilo que eu no principio da época tinha uma ideia e passei a ter outra. Achei que ele é um elemento que pode acrescentar mais qualidade à equipa, com experiência e faz mais do que uma posição. Senti que poderia trazer algo que a equipa não tinha com a saída do Adrien", esclareceu.

Por fim, Jorge Jesus abordou outra inclusão no plantel, a do avançado Rafael Leão, atleta que compete na equipa B dos ‘leões' e que tem todas as condições para vingar no clube de Alvalade.

"O Rafael Leão é um produto da academia um miúdo, um júnior, que já puxámos para o futebol profissional. Acreditamos muito no potencial dele, queremos ganhar etapas com segurança, mas rápidas. Tem todas as qualidades para, dentro de pouco tempo, ser mais um Gelson e um Podence", concluiu.

Na sexta-feira, o Sporting, segundo classificado, com 30 pontos, recebe no Estádio José Alvalade, pelas 19:15 (hora do Luxemburgo), o Belenenses, nono com 16, numa partida referente à 13.ª da I Liga.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.