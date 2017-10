O FC Porto resgatou hoje a liderança da I Liga de futebol, entregue na sexta-feira provisoriamente ao Sporting, ao vencer o Boavista, por 3-0, no Estádio do Bessa, no dérbi portuense referente à 10.ª jornada.

Com José Sá a manter a titularidade na baliza do FC Porto, e um dia após o Sporting ter assumido o comando da I Liga com um triunfo frente ao Rio Ave (1-0), com um golo do holandês Bas Dost, aos 85 minutos, o FC Porto recuperou a liderança.

Os adeptos portistas que se deslocaram ao Estádio do Bessa esperaram até ao minuto 50 para festejar o primeiro golo, pelo camaronês Vincent Aboubakar, que empurrou para as redes ‘axadrezadas’, após cruzamento do argelino Yacine Brahimi.

Aos 80 minutos, o FC Porto elevou para 2-0 pelo maliano Moussa Marega, que surgiu na cara do guarda-redes brasileiro Vagner, e aos 85, num lance idêntico, foi a vez do ‘Dragão de Ouro’ Yacine Brahimi fixar o resultado final em 3-0.

Com o triunfo no Estádio do Bessa, o FC Porto passou a somar 28 pontos e retomou a vantagem de dois sobre o Sporting (2.º), com 26. O campeão Benfica, que na sexta-feira venceu em casa o Feirense, por 1-0, segue no terceiro lugar, com 23 pontos.

O Marítimo venceu por 2-0 o Tondela, no inexpugnável Estádio dos Barreiros, onde os insulares não perdem desde setembro de 2016, e subiu à condição ao quarto lugar, com 19 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que joga no domingo com o Desportivo de Chaves.

Um ‘golaço’ de Rodrigo Pinho (20 minutos) e um cabeceamento certeiro de Ricardo Valente (57) permitiram à formação insular interromper uma série de três jogos sem vencer na I Liga. O Tondela, que apenas venceu um dos últimos seis encontros, está no 12.º posto, com nove pontos.

O Belenenses venceu o Moreirense, por 3-0, no Estádio do Restelo, mostrando-se letal no aproveitamento dos lances de bola parada, com golos de Bouba Saré (21 minutos), Hassan Yebda (51) e Roni (88), e ascendeu ao sexto lugar, com 16 pontos.

O Moreirense mantém-se no 17.º e penúltimo lugar da I Liga, com seis pontos, depois de somar no Restelo, onde o Belenenses ainda não perdeu esta temporada, a terceira derrota consecutiva e o quinto jogo sem vencer no campeonato.

O Belenenses somou a quinta vitória na prova, que lhe permitiu ultrapassar o Rio Ave, que perdeu em casa com o Sporting (1-0) e o Boavista, derrotado no Bessa pelo FC Porto (3-0).

O Moreirense do treinador Manuel Machado teima em não encontrar o caminho das vitórias e pode fechar a jornada ‘isolado’ na última posição, caso Desportivo das Aves e Estoril-Praia conquistem, pelo menos, um ponto no domingo.

A 10.ª jornada da I Liga prossegue domingo com os jogos Sporting de Braga-Desportivo de Chaves, Paços de Ferreira-Estoril, Desportivo das Aves-Vitória de Guimarães e encerra segunda-feira com o Portimonense-Vitória de Setúbal.

