I Liga. FC Porto aproveita deslize do Benfica para isolar-se no topo

Lusa ‘Embalados’ pela derrota, momentos antes, dos seus grandes rivais na luta pelo título e até esta noite líderes do campeonato, os ‘azuis e brancos’ construíram uma goleada por 4-0 sobre o Boavista.

O FC Porto regressou hoje à liderança da I Liga de futebol, ao vencer (4-0) o dérbi frente Boavista, beneficiando da derrota surpreendente do Benfica com o Santa Clara (3-4), em encontros da 28.ª jornada.

Em noite de São João, os ‘dragões’, de Sérgio Conceição, não tiveram dificuldades em golear em casa os ‘axadrezados’ no dérbi da cidade Invicta e aproveitaram da melhor forma a ‘escorregadela’ do campeão nacional Benfica, em Lisboa, para ‘fugirem’ na liderança, agora com 67 pontos, mais três do que as ‘águias’. O Boavista, que vinha de duas vitórias, é nono colocado, com 35.

‘Embalados’ pela derrota, momentos antes, dos seus grandes rivais na luta pelo título e até esta noite líderes do campeonato, os ‘azuis e brancos’ construíram uma goleada com um ‘bis’ de Marega (53 e 84), e grandes penalidades convertidas por Alex Telles (60) e Sérgio Oliveira (70).

No Estádio da Luz, os ‘encarnados’ somaram o quarto encontro consecutivo sem ganhar em casa na prova, fruto de uma exibição muito aquém para uma equipa que pretende sagrar-se campeã nacional e que tinha a oportunidade de isolar-se, à condição, no topo, colando pressão no rival direto.

Rafa, aos 50 minutos, e Vinicius, aos 63 e 65, apontaram os tentos das ‘águias’, que conseguiram virar de 0-1 e 1-2 para 3-2, mas os tentos de Anderson Carvalho, aos 44, Zaidu, aos 57, Cryzan, aos 82, de penálti, e Zé Manuel, aos 90+5, ajudaram os açorianos a sair com os três pontos da capital, passando a somar 38, na oitava posição.

No primeiro jogo do dia, o Rio Ave foi ao Estádio do Bonfim bater o Vitória de Setúbal, por 2-1, e ascendeu ao quinto posto da prova, com 44 pontos, a três do quarto, o Sporting de Braga, enquanto os anfitriões seguem em 12.º, com 30.

Os sadinos até marcaram primeiro por Guedes, aos 25 minutos, mas os visitantes responderam dois minutos depois pelos pés de Taremi, na conversão de uma grande penalidade, operando a reviravolta no marcador na reta final da partida, através de Gelson Dala (80).

