Benfica e FC Porto vão tentar hoje, na 26.ª jornada, regressar às vitórias na I Liga de futebol e esquecer a primeira ronda após a suspensão da covid-19, que foi 'desastrosa' para os dois candidatos ao título.

I Liga. Benfica e FC Porto tentam regressar às vitórias

Lusa Benfica e FC Porto vão tentar hoje, na 26.ª jornada, regressar às vitórias na I Liga de futebol e esquecer a primeira ronda após a suspensão da covid-19, que foi 'desastrosa' para os dois candidatos ao título.

Depois do empate caseiro com Tondela (0-0), num dia que terminou com o autocarro dos 'encarnados' apedrejado, os campeões nacionais jogam no Algarve com o Portimonense, penúltimo classificado, e entram em campo primeiro do que FC Porto, que recebe num Estádio do Dragão vazio o Marítimo, após o desaire no campo do Famalicão (2-1)



Com nove jornadas por disputar, Benfica e FC Porto estão empatados no topo da classificação, com 60 pontos, embora os ‘encarnados’ tenham vantagem na diferença de golos. Contudo, caso o campeonato terminasse assim, o FC Porto seria campeão, por ter vencido os ‘encarnados’ nos dois jogos disputados.

No clube da Luz, Bruno Lage tem praticamente todo o plantel disponível (apenas David Tavares, infetado com covid-19, está ausente) para a viagem ao Algarve, onde vai encontrar um Portimonense motivado pelo triunfo sobre o Gil Vicente (1-0) e obrigado a pontuar para continuar a sonhar com a manutenção na I Liga.

O jogo está agendado para as 19:15 e, pouco mais de duas horas depois, é a vez do FC Porto voltar a pisar a relva do Estádio do Dragão, perante um Marítimo que vem de um empate caseiro (1-1) com o Vitória de Setúbal e que ainda tem o ‘fantasma’ da despromoção, apesar de estar seis pontos acima da zona proibida.

A recuperar de grave lesão, Marcano é a única baixa na equipa de Sérgio Conceição, enquanto Alex Telles deverá regressar, depois de ter falhado o jogo com o Famalicão, por castigo.

Também hoje, no Bonfim, o Vitória de Setúbal recebe o Santa Clara, num duelo entre equipas do meio da tabela. No arranque da ronda, na terça-feira, o Famalicão venceu por 3-1 na deslocação ao terreno do Gil Vicente e está no quinto lugar do campeonato, com 43 pontos, os mesmos que o Sporting, que é quarto com menos um jogo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.