Uma casa (ainda) não portuguesa

Crónica de José Reis Santos em Budapeste, palco do Hungria-Portugal desta terça-feira, para o Euro2020.

José Reis Santos, em Budapeste

Esta segunda-feira Budapeste acordou com sons de concertinas e acordeões, tainadas e vinho de pipa, pois tinham sido já muitos os portugueses que tinham pernoitado pela cidade, em caravanas equipadas a rigor. Nestas verdadeiras casas ambulantes, daquelas equipadas para galgar quilómetros por esta Europa fora, nada faltava, como em qualquer casa portuguesa, pão e vinho sobre a mesa, convivas recém conhecidos, e conversa de circunstância ali montada para dar tempo às moelas apurarem.

Durante o dia a notícia que ia prendendo os noticiários locais, junto com as naturais interações com os nossos compatriotas, teve a ver com a confirmação do anúncio da concentração na Hosók Tére de 10.000 membros da 'extinta' Garda Magyar em Budapeste, provenientes de vários pontos do país, para virem ao jogo, razão que imediatamente motivou os portugueses a não sugerirem quaisquer aglomerações nesta fan zone, e a virem diretamente para o estádio.

Recordamos que a Garda é maioritariamente composta por membros da extrema direita, grupos neo-nazis, tendo sido responsáveis, por exemplo, por alguns dos confrontos nas ruas de Marselha durante o último europeu, em 2016. Tamanha foi a atenção a este evento que estes ultras foram recebidos em Budapeste por um corpo especial da polícia, e não nos cansamos de alertar os fãs portugueses na cidade para manterem alerta a este gangue, que na realidade é de fácil visualização: todos têm uma tshirt preta com o escrito 'Magyarország' a letras brancas. Andam geralmente em bandos e são daquela gente "2 por 2".

Mudando um pouco o disco para um tom mais alegre, ao fim da tarde de como a Federação Portuguesa de Futebol organizou uma excelente pre warm party, com uma ativação para a claque que hoje se espera competir com os cerca de 60.000 adeptos locais que se esperam que lotem a Puskás Árena.

Objetivo: dar apoio total à seleção nacional, lembrar os nossos jogadores do que é estar perto do carinho dos adeptos e procurar entrar no ecrã dos espectadores dos canais portugueses os cânticos e as cantorias que ontem ensaiamos. O ensaio geral foi muito positivo, e representativo de todo o país, repleto de 'especialistas' de diversos estádios nacionais, claques diversas e veteranos de saídas difíceis. Falei com Super Dragões com vários crachás do estádio da Luz, já eu tenho uns quantos das Antas e Alvalade, assim como alguns da Juve, visitantes habituais dos aguerridos dérbis nacionais. É este o ambiente que nos espera daqui a umas horas: 5000 tugas concentrados numa 'curva norte' cercada de 60.000 adversários hostis, nós todos juntos e em bloco, a uma voz, a com todas as cores clubista concentradas a vermelho e verde, com uma pinta de amarelo.

Já a noite de receção, sendo segunda-feira não oferecia grandes opções, apesar do mapa oferecido. Apesar disso, quer o gozsdu como especialmente o szimpla estiveram bem compostos, tornando-se nos postos de eleição das adeptas e adeptos nacionais, transformando este famoso bar, o szimpla, em tempos dos mais visitados do mundo, numa espécie de portugal pré-covid, diria eu Algarve na Páscoa, por ser aquela altura onde nos encontramos todas e todos, de todos os recantos nacionais, bebendo e trocando uma ideia tranquila sem estarmos amarrados às rotinas caseiras e amassados pelas bordas de turistas.

Vejamos agora o que o dia nos traz. Já estou no estádio. Já tenho o cachecol do jogo e o meu saco de pevides. Está ambiente de dérbi, mas tranquilo, sem que estejamos aqui em gaiolas ou sequestrados por um qualquer corpo especial da polícia. Antes pelo contrário. O ambiente é de convívio, de antecipação e calor. Por enquanto apenas atmosférico, mais tarde espera-se que também humano.

Vamos portugal.

'Não importa, não importa..

se jogamos bem ou mal...

Queremos é levar a taça,

Para o nosso Portugal'.

