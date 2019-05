A tradição voltou a cumprir-se. O Hostert saiu vitorioso de mais um jogo de 'barragem' dos vários que fez (e ganhou) nos últimos anos e garantiu a sua permanência entre a elite do futebol luxemburguês.

Hostert derrota Hesperange e garante permanência na Liga BGL



Dois golos em dois minutos, perto do intervalo, garantiram a permanência na Liga BGL ao Hostert que derrotou o Swift Hesperange esta noite no estádio do Beggen que apresentou uma excelente moldura humana.

Foi perante um estádio com mais de 2.000 espetadores que a formação da Liga BGL se impôs face a um Hesperange, 3° classificado da Promoção de Honra, num jogo que marcou, também, o 'adeus' à da competição por parte de René Peters, capitão do Hostert, que se despediu da elite do futebol grão-ducal com 398 jogos na principal.

René Peters, o capitão do Hostert que na próxima época será o treinador da equipa, marcou o primeiro golo do jogo e despediu-se da melhor forma como jogador do campeonato. Foto: Yann Hellers

E o emblemático capitão não poderia ter melhor despedida ao marcar o primeiro jogo do encontro, de cabeça, na sequência de um canto, para gáudio das hostes verde e brancas.

Ainda mal acabavam de festejar o tento inaugural da partida, Serwy, pleno de oportunidade, elevou o score para 2-0, resultado com que se atingiu o intervalo.

Na etapa complementar, o Hoster continuou a controlar o jogo, mas num momento crucial d encontro, o Hesperange desperdiçou uma grande penalidade por intermédio de Dauphin e perdeu uma boa oportunidade de relançar a partidaque foi controlada até final pelo Hostert, equipa mais forte e experiente que justificou a sua permanência na principal divisão do futebol luxemburguês.



Hostert - Swift: 2-0

Estádio da rue Dunant, em Beggen, relvado em bom estado, arbitragem de Torres assistido por Hansen e Sousa Carvalho, com 2.058 espetadores. Ao intervalo: 2-0.

Evolução do marcador: 1-0 Peters (40'), 2-0 Serwy (41').

Cantos: 7 (3+4) para o Hostert; 2 (0+2) para o Swift.

Cartões amarelos: Lahyani (45') e Schmit (57') para o Hostert; e Babit (45'), Dauphin (65') e Bouzid (70') para o Swift.

HOSTERT: Roulez; Steinmetz, Eichhorn, Hoffmann, C. Stumpf; Peters; Schmit (61' Dango), Serwy, Dervisevic (84' Wang), Lahyani (89e'Sacras); Lavie.

Jogadores não utilizados: Pleimling, D. Stumpf.

Treinador: Henri Bossi.

SWIFT: Suzanne; Fehlen, Bouzid, Kockelmann (74' I. Albanese); Hadzic (53' Regui), Dauphin, Sannier, Correia, Ghaz; Babit, Marques.

Jogadores não utilizados: Keup, M. Albanese, Edjongo.

Treinador: Dan Theis.

