Futebol

Hostert assegura permanência na Liga BGL

Henrique DE BURGO

O Hostert vai continuar a jogar na Liga BGL de futebol na próxima temporada. A formação verde e branca venceu o Mamer esta quinta-feira no jogo de barragem, disputado no estádio do Beggen.

Depois do empate a duas bolas ainda no prolongamento, o Hostert levou a melhor nos penáltis. O Mamer, quarto classificado da Liga de Honra, vai assim continuar no mesmo escalão.

O outro embate de barragem joga-se este sábado, entre Jeunesse Junglinster (terceiro classificado da Liga de Honra) e Wiltz (13º da Liga BGL). A partida vai ser disputada às 16h, no estádio do Bissen.



