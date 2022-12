A magia do Mundial começa agora e o Argentina vs. Holanda é cabeça de cartaz.

Holanda, o carrossel de Cruijff

Rui Miguel Tovar A magia do Mundial começa agora e o Argentina vs. Holanda é cabeça de cartaz.

Já sei, já sei, o Mundial está na ordem do dia. Por isso mesmo, antecipo o Holanda vs. Argentina dos quartos de final com a transcrição de alguns trechos de um livro escrito por Cruijff. Seguem seis pontos de vista bem interessantes.

‘Se quiseres ser bom no basebol, tens de reagir numa fracção de segundos para correr de uma base para a outra. Rapidamente percebi que o mesmo se aplica no futebol: é preciso decidir rápido para controlar uma bola, driblar um adversário, ajudar um companheiro ou tapar um buraco. Se conciliares esse espírito de decisão a uma técnica apurada, cresces como jogador e absorves o conceito do jogo em si. Em suma, começas a ver ‘the all picture” antes dos outros. No Verão, era jogador de baseball a tempo inteiro. E era bom. Até joguei como catcher para a selecção holandesa, aos 15 anos de idade. O basebol tem uma vantagem enorme sobre os outros desportos: como catcher, tu vês o campo todo, ao contrário do pitcher. Esse aspecto da visão transforma-te dono e senhor da jogada. Adaptei vários ensinamentos do baseball para o futebol, tanto na época de jogador como na de treinador, com algum sucesso’.

‘Nunca fui muito do fitness, sempre tive uma aversão aos treinos no meio do campo e às bolas medicinais. Sempre que o treinador Rinus Michels inventava correrias pelo campo, distanciava-se o mais rapidamente de todos e ficava a descansar atrás de uma árvore. Esperava pelos meus companheiros, via-os a passar para lá e só quando eles voltavam é que retomava o passo, como se nada fosse. Fui apanhado, claro. E o castigo foi exemplar: um treino às oito da manhã na minha folga, no mesmo sítio. Eu apareci à hora marcada, Rinus Michels também, dentro do seu carro, ainda vestido com o pijama. Ele baixou a janela e disse-me ‘está demasiado frio para mim, vou voltar para a cama’. Humilhação total, nunca mais aldrabei nos exercícios de cross. Mais tarde, já como treinador, apanhei um jogador assim. Era o Frank Rijkaard. Também não gostava do cross e fazia tudo para correr menos que os outros. Apreciava esse estilo, mas não o deixava de puxar as orelhas’.

‘Na primeira época em Espanha, o Barcelona foi campeão. Algo que já não acontecia há 14 anos. Foi um momento sublime, inesquecível. Nessa mesma época, um jogo há memorável, o 5-0 ao Real Madrid. A história desse jogo é engraçada, porque Theo de Groots, um amigo de longa de Rinus Michels desde os tempos do Ajax, era vizinho do defesa central Gregorio Benito, do Real Madrid. Acontece que Benito não sabia de todo da ligação entre De Groot-Michels. Na semana do clássico, Benito cruzou-se com De Groot nos corredores do prédio e falaram sobre o próximo jogo. No dia seguinte, De Groot transmitiu a Michels que o Real Madrid ia adoptar a marcação à zona em relação a mim. Então, Michels disse-me para jogar mais avançado e confundir os defesas do Real Madrid. Deu certo, mais que certo’.

‘A final do Mundial-74 foi o clássico caso do orgulho. Pensámos para nós que já estava ganho. Antes do jogo até. Ao primeiro minuto, sem que a Alemanha tocasse na bola, penálti sobre mim. Neeskens, golo, 1-0. É impossível pedir mais? A Alemanha reagiu e empatou. Depois deu a volta, ainda na primeira parte. Há jogos assim em que tudo corre mal. E o correr mal, neste caso, tem a ver com a entrada de Wim Jansen no penálti do 1-1 e nas pernas abertas de Ruud Krol no 2-1 de Müller. Em nenhuma circunstância, deves deixar as pernas abertas em acção defensiva. Se a bola passar por aquele buraco, o guarda-redes não tem a mínima hipótese’.

‘Nem faço a mais pequena ideia, mas sempre sonhei acabar a carreira de futebolista aos 31 anos. Depois do Mundial-74 e do título de campeão espanhol pelo Barcelona nesse mesmo ano, decidi logo aí não ir ao Mundial-78. Mesmo que estivesse em condições físicas de jogar. Só que, depois, mudei de ideias. A qualificação para o Mundial-78 deu-me gozo e quis ajudar o meu país na Argentina. Acontece então um episódio marcante na minha vida: a 17 Setembro, estava tranquilo da vida a ver um jogo de basquetebol pela televisão, quando tocaram à porta de nossa casa num condomínio em Barcelona e era o correio. Ou não. Mal abri a porta, apontaram-me uma pistola à cabeça. A minha mulher Danny apareceu e o homem apontou-lhe também a pistola. Enquanto me amarrava a um móvel, pousou a pistola por momento e Danny conseguiu fugir pela porta fora, aos berros. O sacana foi atrás dela e eu apanhei-lhe a pistola. Da gritaria resultou a saída dos outros residentes e o homem foi apanhado em flagrante. Os seis meses seguintes foram horríveis. Pairava a insegurança dentro de nós, mesmo que estivéssemos a ser constantemente protegidos pela polícia, tanto no bairro como nas idas aos treinos ou à escola para levar os miúdos, que também estavam em casa durante aquele assalto, dentro de um quarto, a brincar. Sem o perfil psicológico ideal para representar a selecção holandesa num evento de tanta importância, disse não ao Argentina-78’.

‘Como treinador do Ajax, passei por momentos inesquecíveis a tentar contratar jogadores. Um deles foi com Madjer, na época 1987-88. Ele já tinha marcado aquele golo de calcanhar ao Bayern e sondei-o. Fiquei feliz por saber que ele era grande fã meu e desejava ser treinado por mim. Tratei de tudo com o Madjer e o Ajax arranjou-se com o Porto. Tudo estava nos conformes, só faltavam uns dias para formalizar a transferência e o Porto só pedia que não dissessémos nada à imprensa. Se houvesse uma fuga de informação antes de tempo, o Madjer não viria para o Ajax. Achei normal, correcto. Acontece que houve uma fuga de informação, mesmo antes do nosso jogo para a Supertaça Europeia. O negócio foi abortado naquele instante, disse-me o presidente do Porto’.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

