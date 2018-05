Aproximadamente 16 mil atletas correm hoje, sábado, na maratona noturna do Luxemburgo, a "ING Night Marathon", na capital. A prova, que começa às 19h, é uma tradição no calendário desportivo do país e são esperados cerca de 100 mil visitantes.

Hoje corre-se a "ING Night Marathon"

O percurso, tanto da maratona como da meia maratona, passa por Kirchberg, Limpertsberg, Belair, Merl, Hollerich, Gare e centro, o que origina vários desvios de trânsito. Devido à prova, muitas estradas no centro da cidade e em torno do percurso da maratona estarão fechadas a todo o tráfego. Ao longo do itinerário há "pontos de passagem" para permitir às pessoas atravessar em momentos específicos. Recomenda-se o uso de transportes públicos, que também têm percursos alternativos, nesta tarde e noite de sábado.

Imagem: Ville de Luxembourg

Para quem usar automóvel, todos os parques de estacionamento públicos estarão abertos e um autocarro vai fazer a ligação entre o P+R do Bouillon até à zona de partida dos corredores, todos os 15 minutos, até às 03h da manhã.

Foram acionadas medidas extraordinárias para garantir a segurança dos visitantes esperados e estão mobilizados 180 elementos dos bombeiros. Também foram montados dois postos médicos avançados, na LuxExpo e na Praça Clairefontaine.

Tal como aconteceu nas edições anteriores, espera-se que sejam os atletas masculinos do Quénia e da Etiópia a dominar a prova de 42,195 quilómetros. Já na prova feminina, a queniana Pamela Jemile Kipchoge é a principal favorita.

Mas nem todos os participantes correm a maratona. Além da meia maratona ( 21,0975 km), também há percursos mais curtos e abertos a corredores amadores e crianças.

Atualmente a " ING Night Marathon" mais que uma prova desportiva, é um dos acontecimentos com mais prestígio do país, enchendo de animação todas as ruas da cidade do Luxemburgo.

