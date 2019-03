Português em noite de gala leva a equipa de Turim para os quartos de final da Liga dos Campeões. Veja aqui os golos.

Histórico: Três golos de Ronaldo apuram a Juventus

Três golos de Cristiano Ronaldo levaram a Juventus a fazer História, recuperando do 0-2 da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid e logrando a qualificação para os quartos de final da prova. Soma agora 124 golos na Liga dos Campeões e, em 33 encontros com a equipa colchonera, marcou por 25 vezes.

Depois da derrota em Madrid, a equipa italiana tentava uma recuperação que parecia impossível - nunca conseguira virar um resultado de 0-2 e o Atlético de Madrid nunca deixara escapar uma vantagem semelhante -, mas o goleador português voltou a demonstrar que tudo está ao seu alcance quando se trata de marcar. Se houve um golo anulado logo aos três minutos por falta de Ronaldo sobre o guarda-redes Oblak, aos 27 o melhor marcador de sempre do Real Madrid colocou a Juventus na frente com um excelente cabeceamento.

A equipa italiana assumiu o controlo do encontro e foi criando lances de perigo até ao intervalo, mas Ronaldo só voltou a marcar no segundo tempo, outra vez de cabeça, correspondendo com sucesso ao cruzamento do compatriota João Cancelo (49 m).

Com a eliminatória igualada, a equipa de Turim insistiu à procura do golo que lhe daria o apuramento e veio a obtê-lo a cinco minutos do final quando Correa empurrou Bernardeschi dentro da área, o árbitro assinalou penalty e Ronaldo completou o hat-trick que garantiu a qualificação.

No outro jogo de hoje, o Manchester City, com o português Bernardo Silva em foco, esmagou os alemães do Schalke 04 por 7-0, assegurando a presença nos quartos de final da competição com um total de 10-2, somado o resultado da primeira mão. Agüero marcou aos 35 e aos 38 minutos, seguindo-se golos de Sané (42 m), Sterling (56 m), Bernardo Silva (71 m), Foden (78 m) e Gabriel Jesus (84 m).

Bernardo Silva marcou assim o quinto golo do Manchester City na goleada frente ao Schalke 04. Foto: AFP

Esta quarta-feira realizam-se os outros encontros da segunda mão dos oitavos de final: Barcelona-Lyon e Bayern Munique-Liverpool.

